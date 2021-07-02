Новіков порушив закон, за ним і НАЗК стоять зацікавлені особи - експерт

Екс-глава НАК "Нафтогаз України" витратив мільйони доларів на свою підтримку в США, а за незаконними розпорядженнями НАЗК про звільнення Юрія Вітренка стоять зацікавлені люди.

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Про це в Facebook написав виконавчий директор Київської школи державного управління Віктор Андрусів, передає "Апостроф".

"Новіков злітав в США, і на другий день після повернення виніс припис, порушивши закон, в якому в статті 26 чітко сказано, що подібні порушення НАЗК оскаржує в суді. Суд призупинив дію розпорядження", — зазначив Андрусів.

За його словами, наглядова рада Нафтогазу минулого тижня внесла до порядку денного відсторонення Вітренка, але відклала прийняття рішення, захвилювавшись, що недостатньо підстав. Андрусів повідомив, що посол Квін написала лист уряду з вимогою виконати припис НАЗК наглядовою радою Нафтогазу, а Новіков не здався і звернувся безпосередньо до наглядовій раді компанії.

"Наглядова рада, маючи вже достатньо підстав, на наступному тижні знову розглядатиме звільнення, маючи тепер ще один припис НАЗК, аналогічний якому вже зупинено судом. І буде приймати рішення, всупереч українському законодавству. Але у всій цій історії найцікавіше інше. Пан Новіков тільки з того, що я нарахував, видав 5 повнорозмірних інтервʼю на цю тему. Намагаюся згадати, коли це глава НАЗК так сильно медійно був стурбований? І до виборів далеко. У чому причини такої гіперактивності, яка прямо збіглася з поверненням з США — навіть не знаю", — написав експерт.