Куратором Філатова з Офісу Президента може бути Кирило Тимошенко, - експерт

Борис Філатов отримав потужного союзника у найвищих кабінетах влади. За словами політичного експерта Валерія Клочка, міський голова Дніпра знайшов спільну мову з заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

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«Як говорять у вузьких колах, курує Філатова в ОП Кирило Тимошенко, батько якого (Владлен Тимошенко) має давні добрі стосунки з мером Дніпра, — пише Клочко на своїй сторінці в мережі Facebook. — Так би мовити не санкціями єдиними (санкціями РНБО) офіс Зеленського оперує для вирішення своїх політичних завдань».

Таке кураторство розв’язує руки Філатову у його боротьбі не лише з політичними опонентами, а з журналістами, вказує Клочко.

«Вчора у Дніпрі був жорстоко побитий оператор опозиційного до міського голови Бориса Філатова каналу Д1 Сергій Файзулін. Файзулін просто виконував редакційне завдання і висвітлював незаконний демонтаж рекламних носіїв організації «Громадська сила» на проспекті Пушкіна. Працівники «Муніципальної варти» (силової структури, безпосередньо підпорядкованої Філатову) спочатку завалили Сергія, проломили голову і травмували горло. Розбили і камеру. Влетіло й журналісту іншого телеканалу – ОТВ», — пише Клочко.

Атаки на журналістів вже стають візитівкою Бориса Філатова, міркує Клочко. Експерт зазначає, що кілька днів тому мер Дніпра на своїй сторінці у мережі Facebook обізвав журналістів «скотами». Усе через те, що низка ЗМІ поширила версію, що він балотуватиметься на наступних президентських виборах, як технічний кандидат Володимира Зеленського.

Тим часом міжнародні експерти сигналізують: стан свободи слова в Україні постійно погіршується. Наразі наша держава 97-а у «Світовому індексі свободи преси», який готує правозахисна організація «Репортери без кордонів». Минулого року експерти зафіксували понад 170 нападів на працівників ЗМІ. Спровоковані місцевою владою атаки на журналістів у Дніпрі ще більше погіршать сприйняття України як цивілізованої та правової держави.