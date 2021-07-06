Глава фракції "Батьківщина" в Полтавській облраді Бєлашов може поповнити санкційні списки РНБО — ЗМІ

Глава фракції партії "Батьківщина" в Полтавській обласній раді Сергій Бєлашов кілька років тому був обвинуваченим і навіть встиг посидіти на лаві підсудних, пише "Дело" в статті "Сором'язливий бенефіціар: на кого записав свій бізнес Сергій Бєлашов".

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"Балашова судили в Полтаві у 2014 році за звинуваченням у злочинах, передбачених ст. 190 (шахрайство) і ст. 358 (підробка документів), — пише автор статті. — Прокуратура звинуватила Бєлашова в тому, що він з використанням фальшивого наказу про призначення заступника директора в ТОВ "КВФ" Славія "уклав договір на покупку 300 млн кубометрів природного газу з нульовою ставкою ПДВ з "дочкою" "Нафтогазу України" — ДК "Газ України", а потім домовлявся про продаж цього газу на сотні мільйонів гривень промисловим споживачам вже з ПДВ. У результаті збиток держави становить понад 17 млн грн".

Втім, у тюрму тоді Бєлашов не сів. Суд просто вирішив, що досить тільки накласти на нього штраф у сумі 850 гривень, незважаючи на те, що вина Бєлашова у використанні завідомо підробленого документа була повністю підтверджена.

"Бєлашов дійсно укладав угоди на поставку газу за дорученням, що знайшло своє підтвердження в судовому засіданні, але в подальшому він не виконував функції, пов'язані з розпорядженням грошовими коштами, не заповнював податкових декларацій, накладних, не переводив кошти за рахунками підприємств і не отримував і НЕ заволодівав коштами держави" — такий дивовижний висновок зробили в Полтавському районному суді, звільнивши свого багатого земляка від кримінальної відповідальності", — констатує журналіст.

І зазначає, що з тих пір газова тема не дає Бєлашову спокою, але діє він у ній обережно. Так, у статті перераховується цілий ряд активів, які депутат-бізнесмен, як то кажуть, переписав на жінок. Правда, "гендерні хитрості" Бєлашова легко зможуть розкусити і в НАБУ, і в НАПКА, якщо захочуть відшукати незадекларовані активи депутата.

У той же час, Бєлашову наразі варто більше побоюватися не позапланової перевірки його декларацій згаданими вище структурами, а речей схожих. За інформацією видання, уродженець Краснодарського краю Росії Сергій Бєлашов має високі шанси незабаром опинитися в санкційних списках РНБО у зв'язку з фінансуванням кампаній, які несуть загрозу національній безпеці України. І за чутками, саме страх такого розвитку подій змусила Бєлашова останнім часом активізувати показну патріотичну риторику, паралельно критикуючи РНБО за "резонансні справи з введенням санкцій".