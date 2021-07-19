Кандидатуру Любченка більше не розглядають як заміну Шмигалю — ЗМІ

Кандидатуру першого віце-прем'єр-міністра і міністра економіки Олексія Любченка більше не розглядають як претендента на пост прем'єр-міністра після можливої відставки Дениса Шмигаля восени і переформатування уряду. На цей пост з більшою часткою ймовірності буде претендувати міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише УНІАН.

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Видання нагадує, що чутки про майбутнє призначення Любченка на заміну Шмигалю стали ходити відразу після його призначення в. о. голови Державної податкової служби. Після того, як Любченко переміг на конкурсі на посаду голови ДПС на постійній основі, журналісти-розслідувачі неодноразово звертали увагу, що група депутатів, підконтрольна Іллі Павлюку, регулярно підтримує в парламенті ініціативи, вигідні найбагатшій людині України Рінату Ахметову та його бізнесам.

«Однією з умов Любченка, коли він погоджувався на посаду в ДПС, було завести на посади в регіональних фіскальних органах своїх людей і бізнес-партнерів. Це дозволило йому повністю володіти інформацією про реальний стан справ на місцях, і мати уявлення про «найцікавіші» з точки зору перевірок підприємства. Адже саме при Любченку перевірки бізнесу, на які було накладено мораторій на час карантину, поновилися з новою силою», — йдеться в матеріалі.

Журналісти припускають, що рішення відмовитися від подальшого просування Любченка по кар'єрних сходах в уряді було прийнято у зв'язку з цілою низкою питань до його роботи.

«По-перше, з'ясувалося, що Любченко не збирається відмовлятися від впливу на фіскальну службу та на розставлених у регіонах кадрів. По-друге, він продовжив практику «протягування» на «теплі» посади потрібних людей, наприклад, організував повторний конкурс на Держсекретаря Мінекономіки, аби на ньому перемогла його давня соратниця Тетяна Галабудська (наразі в. о. Держсекретаря), яка останнім часом з подачі Любченка трудилася в Нацкомфінпослуг, а потім у комісії з регулювання грального ринку. По-третє, міжнародним партнерам зовсім не сподобався агресивне налаштування нового віце-прем'єра щодо системи корпоративного управління на держпідприємствах, яку західні донори дбайливо вирощували протягом декількох років за допомогою грантових проектів для різного рівня антикорупціонерів і активістів», — йдеться в матеріалі.

По-четверте, зазначають автори, першому віце-прем'єру, традиційно відповідальному за реальний сектор економіки, за два місяці не вдалося знайти спільну мову з профільними колегами з Мінагро, Міненергетики та Мінекології, взаємодія і робота щодо цих відомств фактично заблокована.

«Конкурентом» Любченка виявився міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. «Під його керівництвом «пожвавилася» заморожена ще попереднім урядом реформа децентралізації. Нещодавно він почав активно просувати її наступний етап — впровадження нової «президентської вертикалі» — системи префектів, яка повинна ще більше посилити керованість регіонів з центру з точки зору адміністративного контролю, у той час як фінансовий ресурс і господарські питання залишатимуться на місцях. Також фактично спрощуються умови ведення бізнесу для забудовників (ліквідована значна частина схем, пов'язаних з ДАБІ). Також він активно підключився до реалізації проектів «безбар'єрності» та інклюзивної освіти, які курирує перша леді», — йдеться в статті.

Чернишова називали одним з кандидатів у прем'єри ще взимку, коли Любченко працював у ДПС. Залишається він у шорт-лісті і сьогодні. Щодо одного з варіантів, який обговорюється, восени, разом з відставкою ще однієї партії міністрів (імовірно, Денис Малюська й Олександр Ткаченко, а також хтось з «соціального» блоку), Чернишов може стати другим першим-віце-прем'єром з перспективою замінити Дениса Шмигаля, або ж ексглаву податкової позбавлять цього статусу і залишать йому тільки Мінекономіки.

«Інша справа, що за «мертвий сезон» кінця липня і серпня досвідчений в апаратних інтригах чиновник може почати вбудовувати в корупційні зв'язки не тільки групу Павлюка, яка явно не підтримає його відставки, а й інших депутатів з керівної коаліції. Крім того, не можна виключати, що за збереження позицій Любченка в уряді може заступитися перед Президентом і особисто Рінат Леонідович», — резюмує видання.