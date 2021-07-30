ДФС оголосила в розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату 500 млн гривень

Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими посадовцями того ж банку, — повідомив на своїй сторінці у ФБ голова ДФС Вадим Мельник,- упродовж 2014 року вони кредитували підконтрольних суб"єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

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У ході досудового розслідування слідчі Державна фіскальна служба України зібрали якісну доказову базу, яка підтверджує скоєння вказаного правопорушення висновками низки експертиз та досліджень, фінансово-господарською документацією та показами свідків.

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно згаданого вище колишнього високопосадовця одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації.

Слідство триває.