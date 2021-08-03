Рішення РНБО щодо УЗ може вплинути на реформу корпоративного управління в Україні — ЗМІ

Рішення РНБО щодо введення тимчасової адміністрації в "Укрзалізниці" і звільнення всього складу правління і наглядової ради могло бути ініційовано міжнародними партнерами України, які визнали неефективність реформи корпоративного управління на держпідприємствах. Про це пише "РБК-Україна".

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Видання нагадує, що члени наглядової ради "Укрзалізниці" відрізняються активною участю в різного роду скандалах замість того, щоб займатися розвитком компанії та передавати їй свій досвід з інших сфер. На прикладі Сергія Лещенка ЗМІ й експерти регулярно вказують, що серед членів наглядової ради є люди, які абсолютно не розбираються в залізниці.

"Однак, багато спостерігачів стверджують, що Лещенку місце в наглядовій раді дісталося не просто так — а з подачі великого постачальника коліс для" УЗ "- компанії Інтерпайп Віктора Пінчука", — йдеться в матеріалі.

Також інтереси цього олігарха, згідно з текстом "РБК-Україна", лобіював відомий західний економіст, який часто коментує питання, пов'язані з Україною, Андерс Аслунд. З ним теж пов'язані певні скандали в наглядовій раді. Наприклад, він вирішив звільнитися, коли під тиском громадськості було прийнято рішення знизити для членів наглядової ради зарплати або на певний час взагалі від них відмовитися.

Інтереси логістичного бізнесу, на думку журналістів, лобіює і литовець Адомас Аудіцкас, який також входить до наглядової ради "УЗ". Його підозрюють в сприянні постачанню вживаних вагонів з Росії, які несуть пряму загрозу для безпеки перевезень як вантажів, так і пасажирів. Як стверджують в "РБК-Україна", в його офісі правоохоронці навіть проводили обшуки, а його прізвище прямо фігурувало в кримінальних провадженнях щодо цих епізодів.

Багато скандалів, пов'язаних з наглядовою радою "УЗ", так і залишаються в колі залізничників, однак, за версією журналістів, їх результати дуже чуйно відстежують іноземні кредитори. Журналісти наводять приклад екстопменеджера компанії Іраклі Езгубая, який розповідав про те, як наглядова рада в інтересах приватного бізнесу заблокувала створення й розвиток філії "УЗ Карго".

Всі ці та багато інших фактів з історії наглядової ради "Укрзалізниці" довгий час ігнорувалися Кабміном, йдеться в тексті "РБК-Україна".

"Навіть коли тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань зловживань на залізниці закликала звільнити наглядову раду разом з правлінням через участь в різних схемах і махінаціях — її думку проігнорували", — пишуть журналісти.

Також у виданні додали, що ситуація змінилася, коли в уряді почали отримувати сигнали від посольств "Великої сімки", країни якої більше за інших ратували за проведення в Україні реформи корпоративного управління держпідприємств. Сигнали полягали в тому, що експеримент з "Укрзалізницею", судячи з усього, закінчено і визнаний невдалим, тому його необхідно терміново згортати й шукати інші, альтернативні "історії успіху. В інших держпідприємствах.

"Чому було прийнято таке рішення? Тому що іноземці — як виявилося, навіть з самої кришталево чистою репутацією — не рятують компанію від багатомільярдних розкрадань. А в змові з правлінням вони взагалі "творять чудеса", — наголошується в матеріалі.

Журналісти додають, що на думку західних експертів, "досягнення" "Укрзалізниці", про які недавно писала у своїй довідковій записці Служба безпеки України, краще приводити в приклад при вивченні Кримінального кодексу, ніж при описі "кращих практик".

Відповідні сигнали, стверджується в матеріалі "РБК-Україна", отримали й в апараті Ради нацбезпеки. "Укрзалізниця" вже стояла на порядку денному, проте саме завдяки нашим "західним партнерам", в тексті довідкових матеріалів СБУ з'явилася пряма рекомендація відсторонити керівництво та наглядову раду "УЗ" до формування повноцінних органів управління за стандартами OECD. Приблизно такий же текст в результаті перекочував в рішення РНБО, яким уряду дано протокольне доручення розібратися в ситуації.

"Надалі "корпоративне перезавантаження в УЗ" за допомогою наших західних партнерів, в першу чергу, посольств Великої сімки, дозволить запустити аналогічні процеси й в інших держкомпаніях. Хоча цілком можливо, що спочатку для цього теж знадобиться перелік "аргументів" від Служби безпеки, а потім – рішення РНБО", — резюмує видання.