У Новинського закликали Офіс генпрокурора вжити заходів задля припинення корупції в "Харківобленерго"

Компанія Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефіціаром якої є Вадим Новинський, просить Офіс генерального прокуратура невідкладно розглянути питання про вжиття комплексу заходів, що спрямовані на припинення розкрадання коштів і активів АТ "Харківобленерго". Зокрема, шляхом забезпечення належного досудового розслідування та процесуального керівництва у чисельних кримінальних провадженнях, зареєстрованих за фактами протиправних дій службових осіб і працівників в енергокомпанії, передають "Українські новини".

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Відповідне звернення Smart Holding, яка є акціонером Акціонерного товариства "Харківобленерго", направила на адресу генерального прокурора, члена Ради національної безпеки і оборони України Ірини Венедіктової та секретаря РНБО Олексія Данілова. Про це повідомила сама компанія на своєму сайті.

У повідомленні йдеться, що Smart Holding неодноразово звертала увагу державних органів і громадськості на незадовільний фінансовий стан одного з найбільших енергопідприємств, що має стратегічне значення для держави, якій належить 65,001% акцій АТ "Харківобленерго". Ця ситуація є прямим наслідком неефективного менеджменту та відчайдушного намагання керівництва АТ за будь-яку ціну зберегти існуючу систему управління підприємством, яка створює умови для існування численних корупційних схем і розкрадання коштів.

У зверненні уповноважений представник Smart Holding Максим Кладіков зазначив, що попередній аналіз фінансово-господарської діяльності обленерго засвідчив, що впродовж останніх років АТ "Харківобленерго", у порівнянні з співставними або навіть меншими за розмірами активів і обсягами діяльності енергокомпаніями1, стало одним із самих неприбуткових підприємств галузі. Якщо до 2015 року чистий прибуток від діяльності "Харківобленерго" стабільно складав 30-35 млн гривень, то в наступні роки цей показник не перевищував 3-5 млн гривень. Для порівняння: в 2020 році прибуток ДТЕК "Одеські енергомережі" склав 529,5 млн гривень, ДТЕК "Дніпровські електромережі" — 346,4 млн гривень, "Полтаваобленерго" — 264,1 млн гривень, "Миколаївобленерго" — 286,7 млн гривень.

Очевидно, йдеться у зверненні, що вкрай низькі фінансові показники роботи АТ "Харківобленерго" створюються штучно, активи і прибутки підприємства розкрадаються, що призводить до втрати дивідендів акціонерами, перш за все — державою, а також до недоотримання величезних сум податків. Керівництво АТ не лише не створює перешкод розкраданню коштів і існуванню численних корупційних схем, а й вірогідно бере безпосередню участь у злочинній діяльності.

Представник Smart Holding наголошує, що відомо щонайменше про 20 кримінальних проваджень, які сьогодні розслідуються детективами НАБУ, слідчими ДБР, поліції, більшість з яких щодо вчинення службовими особами АТ "Харківобленерго" тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як зловживання владою або службовим становищем та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Серед виявлених правоохоронними органами корупційних схем зловживання при проведені закупівель (встановлені збитки від 7 млн гривень до 108 млн гривень) та використання спотвореного обліку спожитої електроенергії шляхом втручання в прилади обліку. Досудове розслідування більшості кримінальних проваджень стосовно протиправної діяльності в АТ "Харківобленерго" фактично не проводиться, процесуальне керівництво такими провадженнями не здійснюється.

"Кримінальні провадження щодо одних і тих же посадових осіб АТ, однакових способів вчинення злочинів безпідставно розслідуються слідчими підрозділами різних правоохоронних органів і всіляко гальмуються, — після "гучних стартів" справи роками лежать без руху", — зазначається у зверненні до генпрокурора.

За словами Максима Кладікова, це дозволяє особам, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, уникати відповідальності та продовжувати свою протиправну діяльність. По численних кримінальних провадженнях щодо вчинення службовими особами АТ тяжких та особливо тяжких злочинів жодного посадовця не лише не відсторонено від службової діяльності, а навіть не допитано. Наприклад, досудове розслідування кримінального провадження №42019221070000251 від 10.12.2019 за ст. 191 ч. 5 КК України щодо злочинної змови між службовими особами АТ "Харківобленерго" та ТОВ "Енерго-Тайм" під час проведення тендерних закупівель шляхом завищення ціни, якими завдано збитків на суму 108 896 158 гривень.

Ситуація набуває особливої гостроти, наголошує представник Smart Holding, з урахуванням публічної інформації про підготовку АТ "Харківобленерго" до приватизації. Складається враження про навмисне штучне знецінення активу шляхом зниження його прибутковості задля подальшого продажу по низькій ціні, що вказує на наявність високих корупційних ризиків і приготування до нанесення державі серйозної матеріальної шкоди.

З огляду на викладене, Smart Holding звертається до генерального прокурора з клопотанням взяти досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень на особистий контроль; вирішити питання про об"єднання матеріалів досудового розслідування, що стосуються різних епізодів протиправної діяльності, пов"язаних суб"єктами або спільним наміром, в одне провадження; забезпечити ефективне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням об"єднаних кримінальних проваджень з метою притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих збитків; залучити Smart Holding у якості потерпілого та інше. Зі свого боку Smart Holding як акціонер АТ "Харківобленерго" гарантує максимальне сприяння органам досудового розслідування.