Експерти оцінили можливе прем'єрство Любченка: зростання цін, девальвація, нуль інвестицій

Економічна стратегія розвитку України, яку пропонує країні перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, може призвести до збільшення дефіциту бюджету, зростання цін, відтоку інвестицій і нового витка економічної кризи. Таку думку висловлюють експерти, передає "УНІАН".

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У матеріалі журналісти зробили огляд коментарів, які провідні економісти дали щодо програмних статей Любченка. Останнього вважають одним з можливих претендентів на крісло прем'єр-міністра.

Видання наводить основні тези позицій міністра: "Любченко хоче друкувати гроші, роздавати їх обраним галузям економіки (міфічним "точкам зростання"), закривати очі на споживчу інфляцію (зростання цін для населення) і девальвацію (здешевлення гривні й подорожчання імпортних товарів) до появи стійких темпів економічного розвитку на рівні 4-5% ВВП.

Крім того, пропонується також стимулювати імпортозаміщення, а також збільшувати зайнятість ("створювати робочі місця" – замість того, щоб створювати умови для розвитку підприємництва)".

Старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський, якого цитує видання, підкреслює, що "економічна політика за рецептами" теорії залежності" (її суть – бідним країнам невигідно торгувати з багатими, а потрібно розвивати внутрішній ринок коштом імпортозаміщення (з жорстким протекціонізмом) і фіскально-монетарної експансії) – рівно те, що пропонує Любченко – привела Латинську Америку до боргової кризи 80-х років і коштувала цим країнам кількох "втрачених десятиліть" з і гіперінфляціями, і наступними за ними військовими диктатурами".

"Саме така економічна політика з подачі совкових академіків привела Україну до катастрофи 1992-1993 років, коли наша країна поставила рекорд інфляції серед усіх країн світу, які не воюють. У вогні "політики економічного зростання" згорів не тільки ВВП, а й заощадження простих громадян", – додав він.

На думку екс-першого заступника міністра економіки, керівника з політичних питань Київської школи економіки (КШЕ) Павла Кухти, ініціативи Любченка змусять уряд збільшувати дефіцит бюджету мінімум з нинішніх 3% до 4% ВВП. 1% – це додатково близько 40 млрд грн. Перший віце-прем'єр пропонує пом'якшити монетарну політику з прив'язкою до стимулювання економічного розвитку, а не до інфляції.

"Тобто фактично пропонується друкувати гроші й терпіти високу інфляцію і, можливо, девальвацію. Це підриватиме довіру до нашої грошової одиниці та економіки як інвесторів, так і звичайних наших громадян. За таких умов ні зовнішні, ні внутрішні інвестиції не підуть в Україну – вони вже зараз не йдуть саме через відсутність впевненості у збереженні своїх грошей і можливості надійно заробляти", – зазначив Кухта.

"Надруковані гривні використовують для купівлі імпорту (в окремих випадках їх просто виводять за кордон в офшори), і це збільшує попит на валюту, послаблює курс гривні. Ослаблення курсу, своєю чергою, знову провокує зростання цін", — підтверджує заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

На думку виконавчого директора Case Ukraine Дмитра Боярчука, пропозиції Любченка щодо накачування економіки грошима годяться виключно для реанімації критично хворих економік, а не для досягнення системного зростання і розвитку.

"Зараз світова економіка тримається на великій кількості допінгу у вигляді дармових грошей. Доларів, євро та інших резервних валют надрукували стільки, що навіть таку відсталу і проблемну економіку, як наша, легко кредитують на світовому ринку. Але гроші нам дають в борг не тому, що ми настільки класні, просто ці гроші нікуди дівати. Ось і дають "кому не попадя". Зате світова економіка не зростає", — зазначив він.

За словами Боярчука, таку політику світові лідери будуть вести не довше 2022 року. "Далі повинна бути детоксикація, тому клієнт може і не витримати такої кількості наркоти. До 2023-го року гроші більше не будуть такими дешевими як вода", — констатує економіст.

Найбільш жорсткій критиці експерти піддають ідеї економічного ізоляціонізму та імпортозаміщення. "На внутрішньому ринку, та ще й захищеному від імпорту, невимогливому покупцеві можна продати що завгодно, не доведеться лізти зі шкіри геть, догоджаючи покупцеві. Прямо як в старі добрі совкові часи… Ну і, звичайно, "каламутити схеми" куди простіше — всі свої…", — пояснює Дубровський приховані мотиви Любченка і його "економічної стратегії".

"Єдине, чого в реальності може досягти така "політика економічного зростання", - це створити тимчасовий бум, який закінчиться болючим, якщо не катастрофічним, спадом, інфляцією і зубожінням. …Але граблі ваблять по одній дуже прозовій причині: ті самі виробники згаданих Любченком нібито конкурентоспроможних вітчизняних товарів, місце яких на вітчизняному ринку за дивним непорозумінням займає імпорт, як вогню бояться справжнього конкурентного відбору, тому що прекрасно усвідомлюють свій неминучий програш справжнім підприємцям", — резюмує Володимир Дубровський.