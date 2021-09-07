"Пустовгар ніколи не був волонтером" — активіст з Козельця

Відомий волонтер та громадський активіст з Козельця на Чернігівщині Ігор Корнієнко заявив, що Ілля Пустовгар, який напав на Порошенка, ніколи не займав активної громадянської позиції і не був волонтером. Його ніколи не бачили як учасника акцій протесту, він також не служив у ЗСУ і не був добровольцем – наводять слова Корнієнка "Українські новини".

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"Вчора побачив відеозвернення Іллі Пустовгара, козельчанина, який виклав в інтернеті відео. Я особисто почув, що він бере активну громадську діяльність в розбудові України, вболіває за безпеку держави і насамперед Чернігівщини і Козельця. Я почув, що він і волонтер, і громадський діяч. Що я хочу сказати: я ніде ні разу Іллю Пустовгара як волонтера, як громадського діяча у відстоюванні інтересів його рідного міста Козелець в принципі не бачив і не зустрічав. Чи служив цей хлопець в армії? Ні, він не проходив військову службу", — говорить волонтер.

"Громадською активною діяльністю він не займався. Тому я не дозволю, щоб добрим іменем волонтерів, громадських діячів прикривалися люди. які до цього не мають жодного відношення в принципі і по суті", — пояснює Корнієнко.