Директор Інституту гастроентерології підписує документи, використовуючи вигадану посаду в Академії медичних наук - ЗМІ

Директор Інституту гастроентерології Національної академії медичних наук України (НАМНУ) Юрій Степанов підписує документи як головний фахівець НАМНУ з гастроентерології та дієтології, однак такої посади в Національній академії немає, повідомляє "ГОРДОН"

Про це йдеться в листі президентки Європейського клубу панкреатології Наталії Губергріц до президента НАМНУ Віталія Цимбалюка, документ є в розпорядженні редакції видання "ГОРДОН".

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Як розповіла Губергріц, її представник надіслав запит у НАМНУ, щоб з'ясувати, чи є така посада, і дістав негативну відповідь. Отже, можна говорити про самозванство, вважає науковиця.

Губергріц звернулася до Цимбалюка з проханням перевірити відповідність моральних якостей Степанова, який претендує на звання члена-кореспондента НАМНУ, звання професора і дотримання ним академічної чесноти.

Науковиця заявила, що Степанов останнім часом чинить на неї тиск. Окрім того, за словами Губергріц, він "сприяє" звільненню з Інституту гастроентерології докторів наук (за її даними, за останні роки звільнилося щонайменше п'ятеро фахівців із таким науковим званням). Також вона пише, що професор перешкоджає захисту докторських дисертацій. За словами Губергріц, через це щонайменше троє науковців відмовилися від захисту вже готових наукових праць.

Також вона проаналізувала одну з останніх монографій Степанова. Науковиця пише, що у книжці "Стеатоз підшлункової залози у дітей", яку професор видав у співавторстві, є потенційно небезпечні для дітей фальсифікації та фабрикації. Вона наводить у листі таблицю виявлених у монографії недоліків.

Губергріц – докторка медичних наук, професорка, президентка Українського клубу панкреатології, членкиня ради Європейського клубу панкреатології та Міжнародної асоціації панкреатології, багаторазова лауреатка премій Європейського клубу панкреатології і Міжнародної асоціації панкреатології, обрана на 2022 рік президентка Європейського клубу панкреатології.