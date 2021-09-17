На Одещині виявлено 200 тонн палива, що підлягало нелегальному збуту, - Ткаченко

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрили одне із товариств в ухилення від сплати податків

Встановлено, що посадові особи СГД, організували реалізацію паливно – мастильних матеріалів за готівкові кошти без відображення в податковій звітності підприємства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В ході проведення заходів з протидії незаконному обігу пального, на виконання доручення Прем'єр-міністра України та в межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в мережі АЗС.

"За результатами обшуків здійснено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів, а також виявлено паливно-мастильних матеріалів у кількості майже 200 тонн, орієнтовною вартістю понад 7 млн грн.", — зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.