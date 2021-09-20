Голова фракції "Голос" Железняк звинуватив трьох своїх колег у роботі на монобільшість

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк звинуватив своїх колег Олександру Устінов, Галину Васильченко та Наталію Піпу у роботі на Офіс президента. Про це він пише на своїй сторінці у facebook.

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За словами нардепа, депутати з групи "Справедливість" (фракція "Голос") Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали мінімум 20 млн гривень на обрані об"єкти на своїх округах в якості подарунку від Офісу президента. Такі "подарунки" — це спосіб отримати лояльність при голосуванні за закони влади та бюджет, переконаний Железняк. Крім того голова "Справедливості" Олександра Устінова регулярно відвідує наради в Офісі президента, останній раз її там бачили 16 вересня з 15:00 до 15:40, що майже співпало з обговоренням порядку денного парламенту.

"Слуг народу" та "Справедливість" об'єднують не тільки гроші та побачення в офісі Зеленського, а й спільні сумнівні голосування, наприклад, за бюджетну декларацію. Железняк також підкреслив, що група "Справедливість" не коментує останні події щодо ТСК по "вагнерівцям", де більшість зі "Слуг народу" блокує розслідування обставин справи.

Народний депутат переконаний, що найближчі голосування в Раді — виділення додаткових коштів лояльним депутатам, важливі для Офісу закони, кадрові зміни (можливо, мається на увазі відставка Разумкова — ред.) — доведуть, що "Справедливість" фактично стала частиною монобільшості.

"І все таємне стане явним. В тому числі реальні мотиви руйнації фракції та спроби захоплення посад у партії "Голос" останні 9-ть місяців" — підсумував Железняк.