Через реалізацію контрафактного пального у Харкові обшукують заправки "БРСМ-нафта" - ЗМІ
У Харкові на заправках "БРСМ-нафта" пройшли обшуки по справі реалізації контрафактного пального (скрапленого газу), повідомляє Еспресо
Про це стало відомо з офіційної сторінки Державної прикордонної служби.
"В рамках кримінальних проваджень, міжвідомча група…здійснила чергові санкціоновані обшуки в місцях можливої реалізації контрафактного пального (скрапленого газу) на АЗС, що розташовані в місті Харків", — йдеться в повідомленні.
Виходячи з фото викладених на сторінці ДПСУ можна зрозуміти, що обшуки проходили на заправках мережі "БРСМ-нафта".
"В результаті проведених обшуків, виявлено та вилучено 18,4 тис. літрів блакитного палива на суму 323 тис. гривень, газове обладнання та фінансово-господарську документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність", — повідомляється на сайті ДПСУ.
У новині також зазначається що обшуки проводились представниками ДПСУ та ДФС.
Як повідомлялось раніше, на початку вересня на об'єктах мережі "БРСМ-нафта" у Києві та Харкові вже проходили слідчі дії в рамках кримінальних проваджень щодо торгівлі пальним, яке не відповідає стандартам якості.