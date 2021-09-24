Через реалізацію контрафактного пального у Харкові обшукують заправки "БРСМ-нафта" - ЗМІ

У Харкові на заправках "БРСМ-нафта" пройшли обшуки по справі реалізації контрафактного пального (скрапленого газу), повідомляє Еспресо

Про це стало відомо з офіційної сторінки Державної прикордонної служби.

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"В рамках кримінальних проваджень, міжвідомча група…здійснила чергові санкціоновані обшуки в місцях можливої реалізації контрафактного пального (скрапленого газу) на АЗС, що розташовані в місті Харків", — йдеться в повідомленні.

Виходячи з фото викладених на сторінці ДПСУ можна зрозуміти, що обшуки проходили на заправках мережі "БРСМ-нафта".

"В результаті проведених обшуків, виявлено та вилучено 18,4 тис. літрів блакитного палива на суму 323 тис. гривень, газове обладнання та фінансово-господарську документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність", — повідомляється на сайті ДПСУ.

У новині також зазначається що обшуки проводились представниками ДПСУ та ДФС.

Як повідомлялось раніше, на початку вересня на об'єктах мережі "БРСМ-нафта" у Києві та Харкові вже проходили слідчі дії в рамках кримінальних проваджень щодо торгівлі пальним, яке не відповідає стандартам якості.