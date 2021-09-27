Провідні представники місцевого самоврядування Волині зібралися на масштабній Об"єднувальній зустрічі партії "ЗА МАЙБУТНЄ"

Об'єднувальна зустріч представників місцевого самоврядування Волинської області за участі народних депутатів та лідера ПП "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігоря Палиці відбулася 25 вересня у м. Луцьк.

Під час заходу на прикладі конкретних областей обговорили практичні аспекти реформи децентралізації та позитивний досвід механізмів переходу від депресивної до успішної громади, повідомляє пресс-служба партії.

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"Безперечно, децентралізація суттєво посилила можливості та роль громад у житті країни. Але її темпи впровадження в кожній області різні. Багато залежить від місцевого самоврядування, тому саме на місцевому рівні потрібно об"єднуватися і реалізовувати важливі для територій проєкти. Яскравий приклад успішної децентралізації — Волинська область. Сьогодні Луцьк посідає друге місце в списку найкомфортніших міст України. Це є результатом роботи місцевої влади, більшість якої складають представники партії "ЗА МАЙБУТНЄ"", — сказав народний депутат, лідер партії Ігор Палиця.

Також учасники Об'єднувальної зустрічі поділилися власним досвідом та проблемами, із якими зіштовхнулися в рамках децентралізації. А ще — розібрали практичні кейси та сформували наступні кроки у своїй діяльності. Один із них — вимога до уряду розширити повноваження громад і передати фінансові ресурси на місця.

"Для розвитку громад фінанси відіграють основну роль. Вони так і не отримали фінансову свободу, тож децентралізація в цьому напрямку не завершена, хоча і є однією з найуспішніших реформ у країні. На місцевому рівні мають вирішуватися питання про встановлення місцевих податків і ставок за ними, про надра та корисні копалини, про долю лісів. Підприємства, які працюють на території громади, мають бути там зареєстровані та сплачувати податки до місцевих бюджетів. При такому господарському підході знайдуться нові можливості для розвитку", — наголошують у партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Як було зазначено під час Об'єднувальної зустрічі, території залишаються депресивними через відсутність стимулів для розвитку та неможливість самостійно подолати кризу. Тому партія "ЗА МАЙБУТНЄ" продовжуватиме допомагати громадам визначати пріоритетні напрямки їх економічного розвитку та залучати інвесторів до реалізації проєктів.