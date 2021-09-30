"Слуга народу" Шуляк лобіює законопроект, який працює на інтереси забудовників - ЗМІ

Депутат Верховної Ради Олена Шуляк (фракція "Слуга народу") домоглася ухвалення в парламентом в першому читанні законопроекту №5655. Цей законопроект вже викликав серйозну критику в професійному середовищі. Опоненти критикують законопроект Олени Шуляк за те, що він розроблений виключно в інтересах забудовників. Вони переконані: якщо 5655 буде ухвалено — це може призвести до вкрай негативних наслідків для українців. Про це пише УНН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Якщо законопроект 5655 все ж таки буде ухвалений то: усі ми щодня ризикуємо залишитися без квартири, або будинку; бетонні коробки будуть рости як гриби після дощу та оточувати нас; якість житла, що здається, погіршиться, тобто можливі обвали будинків; відповідальність забудовника буде знівельована; корупція зросте", — прогнозують автори матеріалу, опублікованого виданням.

Журналісти припускають: лобіювання подібного законопроекту, який може ускладнити життя українцям і натомість – полегшити його для забудовників може бути пов"язане з тим, що пані Шуляк багато років пропрацювала в будівельному бізнесі.

Так, Олена Шуляк не приховує, що понад 10 років обіймала керівні посади у сфері девелопменту нерухомості та будівництві.

У 1999 році вона створила і очолила ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт", яка пізніше увійшла до фінансово промислової групи "Midland Group". У 2007 році Шуляк була призначена генеральним директором "Midland Development Ukraine", що спеціалізується на комерційній нерухомості в Києві.

Крім того, згідно ЄРДПОУ, Олена Шуляк є співзасновницею та бенефіціарним власником ТОВ "Кріейтор".

"Шуляк весь цей час не забувала про свій бізнес – вона була засновником одразу кількох компаній, пов"язаних з нерухомістю а також залишається бенефіціаром офшорної компанії Infrair Assets LTD, зареєстрованої на Британських Віргінських островах", — стверджує видання, наводячи на доказ свого твердження декларацію, яку депутатка подавала до НАЗК.

Пані Шуляк, стверджують журналісти, свою зацікавленість у будівельній сфері ніколи особливо не приховувала. Вона стала одним із засновників Офісу ефективного регулюванні "BRDO", що фінансується міжнародними донорами, зокрема, ЄС, і очолювала там сектор "Будівництво".

В 2019 році Олена Шуляк стала народним депутатом і заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І навіть фігурувала як один з вірогідних кандидатів в очільники Міністерства розвитку громад та територій на початку 2020 року, але пізніше відмовилася від цих амбіцій.

Натомість, журналісти УНН припустили, що відмова пані Шуляк від крісла міністра могла бути вимушеною, позаяк серед її колишніх бізнес-партнерів були російські мільярдери.

"Головною причиною називають той факт, що її бізнес був пов"язаний із мільярдерами російського походження — Алексом Шнайдером та Едуардом Шифриним (втрьох вони були засновниками в компанії Midland Group). Репутаційно це нанесло б потужний удар по новій владі. Проте не лише це єдина причина – близькість Шуляк до забудовників також була врахована", — припустили журналісти УНН.

Що стосується проблем самого законопроекту, то він вже викликав неабияке обурення в архітекторів, бо розробили його без участі профільних спеціалістів. В листах, з якими спільнота архітекторів звернулася до Президента Володимиира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і голови профільного парламентського комітету Андрія Клочка.

Журналісти стверджують, що серед основних ризиків, які закладені в проект, зокрема, пропозиція наділити юросіб-приватних контролерів правом здійснювати містобудівний контроль над забудовниками.

"Забудовник створить юрособу і сам себе проконтролює. Зовнішній контроль відсутній. А якщо відсутній контроль, то відсутня і якість. Та навіть якщо приватна компанія виявить порушення та складе припис, то забудовник може з ним не погодитися і звернутися до іншого, до тих пір, поки не отримає позитивний висновок", — йдеться в матеріалі.

Також пропонується автоматично проводити державну реєстрацію права власності на об"єкт нерухомості, без державного реєстратора.

"Виникає питання – хто буде нести відповідальність на неправильно внесені дані? Чи не призведе ця новела до того, що кіберзлочинці можуть просто зламати базу даних та переоформити ваші права власності на інших осіб", — задаються питанням журналісти.

Але головне, що обурило архітекторів – в законопроекті пані Шуляк відсутнє поняття архітектурна діяльність. Тобто, йдеться в матеріалі журналістів, законопроект Шуляк буквально знищує авторське право в цій галузі, адже забудовник зможе змінювати архітектора хоч щодня, міняти проектну документацію без погоджень з автором проекту.