"БРСМ Нафта" програла суд Bihus.Info щодо спростування інформації про розслідування таємного фінансування "Партії Шарія"

"БРСМ-нафта" програла суд виданню Bihus.Info щодо спростування інформації про таємне фінансування "Партії Шарія". Про це стало відомо з сайту видання

"Голосіївський районний суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог ТОВ "БРСМ-НАФТА" та ТОВ "Євро Смарт Пауер", які позивалися до журналістів Bihus.Info щодо розслідування про тіньове фінансування "Партії Шарія", — йдеться в повідомленні.

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ТОВ "БРСМ Нафта" та ТОВ "Євро Смарт Пауер" вимагали спростувати лише три фрагменти сюжету: щодо причетності групи "БРСМ-нафта" та її топ-менеджерки Анжели Ларкіної до таємного фінансування "Партії Шарія". При цьому також вони хотіли, щоб суд змусив журналістів видалити весь сюжет. А ще стягнути з журналістів упущену вигоду 305 000 грн. (начебто після сюжету клієнт ТОВ "БРСМ-нафта" не захотів укладати контракт) та 200 000 грн. моральної шкоди.

"Журналісти надали суду копію переписок, експертизу, що підтверджує їхню автентичність, докази взаємозв"язків позивача та Ларкіної і т.д. Суд відмовив у задоволенні вимог компаній у повному обсязі", — зазначають у Bihus.info.

Як повідомлялось раніше, восени минулого року журналісти Bihus.Info розповіли про сумнівну систему фінансування політичної партії блогера Анатолія Шарія. Так, у розпорядженні редакції опинився ряд внутрішніх Телеграм-чатів "Партії Шарія" з якого стало відомо що фінансами партії керувала Анжела Василівна Ларкіна, яка є топ-менеджеркой групи компаній "БРСМ". Вона забезпечувала "шаріївців" коштами для задоволення різноманітних партійних потреб: від виплати неофіційних зарплат активістам в осередках партії – до оплати оренди офісів, мерчу, партгазети тощо. Левова частина грошей на партійні потреби проходила неофіційно – у вигляді готівки і переказів на особисті банківські картки, та відповідно не відображалася у офіційному фінзвіті партії.