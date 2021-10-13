Коломойський бере під контроль партію "Удар" Кличка – політолог

Український бізнесмен Ігор Коломойський та Київський міський голова Віталій Кличко створюють політичний союз з перспективою співпраці на наступних парламентських виборах. Про це заявив політолог Володимир Цибулько.

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"Кличко здає "Удар" під контроль Коломойського, чи розраховує на союзництво з Коломойським", – написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

На думку політолога, В.Кличко, завдяки партнерству з І.Коломойським і його представниками у партії "Слуга народу", розраховує, по-перше, "захиститися від постійного терору Банкової", пов"язаного з кримінальними розслідуваннями щодо зловживань столичної влади, а, по-друге, планує кампаніюнаступних виборів до Верховної Ради.

"Схоже, що Кличко готує на нові парламентські вибори знову київський сценарій, коли вже напередодні самої кампанії все політично активне населення знатиме про певний намір створювати коаліцію саме зі "Слугою народу", а не з "ЄС" чи "Батьківщиною". Можливо, такий намір обумовлений бажанням підібрати голоси "слуг", – написав В.Цибулько.

Як писала низка українських ЗМІ, 11 жовтня колишній народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що керівником штабу партії "Удар" Віталія Кличка у Дніпропетровській області призначили давнього соратника І.Коломойського, ексголову облради Святослава Олійника, а міського штабу – народного депутата зі "Слуги народу" Кирила Нестеренка, який також входить до наближеного кола осіб олігарха. А.Денисенко також додав, що Запорізьку обласну організацію партії В.Кличка очолив "ставленик іншої приватівської гілки" Едуард Гугнін.

В коментарі виданню "Українська правда" голова виконавчого комітету партії "Удар" Артур Палатний не став спростовувати цю інформацію і заявив, що їхня політсила "відкрита для співпраці з усіма конструктивними силами в різних регіонах нашої країни".