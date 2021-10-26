Національна поліція України розслідує зловживання топ-менеджерів Борщагівського хімфармзаводу - ЗМІ

Кримінальне провадження було внесене до ЄРДР, повідомляють УНІАН

В Єдиному реєстру досудових розслідувань є інформація про кримінальне провадження щодо діяльності топ-менеджерів БХФЗ та родини Безпалько, зокрема подружжя Миколи та Людмили Безпалько та їхньої доньки Ірини.

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Як повідомляють Контракти, Микола та Людмила Безпалько з 1994 року на різних посадах здійснюють керівництво БХФЗ. Вважається, що саме вони контролюють офшорні компанії, котрим належить понад 50% акцій БХФЗ. Їхня донька Ірина Безпалько (Ржепецька) є директором з розвитку БХФЗ. Іншими причетними до зловживань є Юлія Здаревська (генеральний директор БХФЗ в період з лютого 2018 по лютий 2021) та Михайло Пасічник (генеральний директор БХФЗ з лютого 2021).

Відповідне кримінальне провадження № 12021100020001905 було внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні). Цей злочин карається штрафом до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням волі на строк до чотирьох років.

В основі претензій до топ-менеджменту та частини акціонерів БХФЗ лежить підозра в умисному заподіянні шкоди підприємству та іншим акціонерам БХФЗ в розмірі 6.8 млн доларів США.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року найбільший акціонер БХФЗ фармакологічна компанія "Дарниця" (володіє 31% акцій БХФЗ) звернулась до аудиторської компанії "Крестон Джи Сі Джи Аудит" для оцінки фінансового стану БХФЗ та для виявлення можливих фактів фінансових зловживань з боку посадових осіб БХФЗ.

Аудитори дійшли висновку, що в 2015-2016 роках 30% всіх платежів БХФЗ за фармакологічну сировину переказувались на рахунок англійської фірми "Метабей", котра належить Ирині Безпаслько (Ржепецькій). В березні 2021 року Високий суд справедливості в Лондоні арештував рахунок компанії "Метабей".

У вересні 2021 року Ірина Безпалько на підставі ухвали Високого суду справедливості відшкодувала фармацевтичній компанії "Дарниця" 250 тис фунтів (близько 350 тис доларів США) за юридичні видатки "Дарниці" в цьому судовому процесі.

Крім того, в Господарському суді Києва відповідачами за аналогічними звинуваченнями, окрім родини Безпалько, Пасічника та Здаревської, є член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань А.Голобородько, член Наглядової ради й колишній комерційний директор БХФЗ Е.Сова, член Наглядової ради та фінансовий директор БХФЗ Т. Артеменко. Вважається, що всі ці особи умисно брали участь у виведенні коштів БХФЗ на фірму Безпалько.

Також в Німеччині та Швейцарії, де у фірми Безпалько є контрагенти та рахунки, Ірина Безпалько (Ржепецька) підозрюється в ухиленні від сплати податків та у відмиванні коштів.

29 жовтня 2020 року Верховний суд підтвердив право власності фармацевтичної компанії "Дарниця" на 30% акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ, обидва — Київ), придбані в 2015 році. Верховний суд також залишив в силі рішення Господарського суду Києва від 4 листопада 2019 року, який встановив, що продаж акцій "Дарниці" проходив з дотриманням закону.