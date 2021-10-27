Від "Арсеналу" до "Більшовика": легендарний завод придбав консорціум київських інвесторів — ЗМІ

Консорціум інвесторів, серед яких власник "А Девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, придбав Перший київський машинобудівний завод (колишній "Більшовик") на аукціоні в рамках "Великої приватизації". Про це стало відомо внаслідок торгів, які відбулися сьогодні у приміщенні Фонду держмайна України, повідомляють Українські новини

"Ми з партнерами стали переможцями аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу, проведеного Фондом Держмайна. Для нас це велика честь та відповідальність. Ми вже довели, що вміємо успішно реалізовувати проєкти редевелопменту та інтегрувати вже існуючі об'єкти із новою актуальною функцією у сучасне життя міста. Приклад – реставрація історичних корпусів київського заводу Арсенал, — коментують результати аукціону нові власники — Ми підійдемо до редевелопменту об'єкта комплексно, починаючи зі всебічного аналізу та консультації експертів у галузі містобудування, архітектури та інших суміжних галузей. Ми впевнені, що редевелопмент ПКМЗ стане гідним продовженням нашої роботи у цьому напрямі".

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Перший київський машинобудівний завод було виставлено на приватизацію у липні поточного року. Це перший об'єкт зі списку "Великої приватизації", на який влада покладає великі надії з точки зору залучення інвестицій. Стартова ціна лоту, яку встановила аукціонна комісія із приватизації – 1,38 млн грн. Про бажання брати участь у конкурсі заявило 15 компаній, серед яких провідні девелопери столиці.

Як заявляв голова Фонду держмайна Дмитро Сенніченко, цю приватизацію було проведено на високому рівні – "12 з 12". Коментуючи підсумки приватизації українській Forbes, голова ФДМУ заявив, що успішний продаж "Більшовика" не тільки поповнить бюджет держави, а й сприятиме створенню нових робочих місць та модернізації виробництва. "Київ замість покинутої території отримає проєкти комплексного розвитку, а державний бюджет – погашення боргів у розмірі 500 млн грн та мільярдні надходження від приватизації", – заявив він.

АТ "Перший київський машинобудівний завод" (екс-"Більшовик") розпочав роботу у 1882 році і став єдиним у Києві універсальним машинобудівним комплексом з повним циклом виробництва. У Фонді держмайна заявляли, що на момент приватизації виробництво на заводі було знищено, і об'єкт виживав виключно за рахунок оренди приміщень. За 2020 рік ПКМЗ показав дохід 84,2 млн грн., збиток – 22,4 млн грн. Борги заводу – понад 500 млн грн.

Компанії А Девелопмент та UDP спеціалізується на розвитку проєктів житлової нерухомості, а також комерційної та соціальної інфраструктури в комплексах європейського рівня. Компанії відомі проєктом реставрації Київської фортеці та історичних корпусів заводу Арсенал, де були створені громадські простори, що полюбилися киянам.