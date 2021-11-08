Про оголошення у розшук Володимир Галантерник дізнавсі зі ЗМІ - адвокат

Відомий бізнесмен Володимир Галантерник та його юридичні радники зроблять усе можливе, щоб захистити його законні інтереси. Про це заявила адвокат Галантерника Ольга Просянюк на своїй сторінці у Facebook, про це повідомляють Українські новини.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Методи роботи НАБУ не змінюються: не ділом (роботою в процесуальній площині), а словом — точніше публікаціями у ЗМІ, ведеться досудове розслідування та формування негативної думки в інформаційній площині", пише адвокат.

За словами Просянюка, про те, що він з незрозумілих причин був оголошений у міжнародний розшук, Володимир Галантерник дізнався зі ЗМІ.

Слід зазначити, що бізнесмен з 2017 року не проживає в Україні та не має зареєстрованого місця проживання, про що НАБУ було повідомлено ще 5 жовтня 2021 р. Виходячи із заяви адвоката, Галантерник надав органу досудового розслідування всі необхідні документи, а також підтвердження того, що він перебуває на консульському обліку у державі Ізраїль. Більше того, жодних повідомлень, повісток чи інших процесуальних документів на офіційну адресу бізнесмена не надходило.

"Відповідно, будь-які правові підстави для оголошення пана Галантерника у розшук відсутні", —резюмує адвокат.

Згідно із заявою, Володимир Галантерник всіляко заперечує свою причетність до будь-яких правопорушень та переконаний, що зможе довести істину у судовому порядку. Також бізнесмен не сумнівається в тому, що всі претензії кримінально-процесуального характеру мають виключно політичне підґрунтя.

"Володимир Галантерник не ухиляється від слідства, має намір і бажає всіляко співпрацювати з українськими органами правопорядку, але виключно у рамках чинного законодавства", — наголосила Ольга Просянюк.