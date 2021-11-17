Активісти закликали НАПК перевірити чиновника НБУ Андрія Поддєрьогіна

Активісти закликали НАЗК провести перевірку директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна. Про це на своїй сторінці повідомив активіст Євген Соляник, голова громадського об’єднання "Ні корупції", яке подало відповідну заяву до НАЗК.

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"Як нам стало відомо, у березні 2016 року пан Поддєрьогін, будучи одним з топ-менеджерів "Сбербанку Росії" придбав і записав на дружину три квартири. У подальшому ці квартири здавалися в оренду. Але ж дохід від здачі житла Поддєрьогін почав вказувати в декларації лише після того, як його призначили на посаду в НБУ. І вартість оренди чиновник чомусь занизив у три рази у порівнянні із ринковими цінами. Згідно з декларацією Поддєрьогіна, його дружина здає квартиру у новому домі біля метро на Оболоні за 4-6 тис грн на місяць. Ми вбачаємо у діях пана Поддєрьогіна наступні правопорушення: ухилення від сплати податків на суму, як мінімум, у 360 тис грн, а також подачу завідомо недостовірних даних в декларації. Вимагаємо у передбачений законодавством термін провести перевірку викладеної інформації и притягнути до відповідальності порушника", — зазначив Євген Соляник.

На думку голови ГО "Ні корупції", доброчесність є однією з ключових вимог до співробітника Національного банку як органу, що здійснює нагляд за дотриманням законодавства фінансовими установами.

"Співробітники Національного банку України, тим більше його керівники, мають бути взірцем доброчесності. Не тільки тому що НБУ – це обличчя країни, орган, що представляє державу на міжнародній арені і співпрацює із світовими фінансовими інституціями. Але й тому що Нацбанк – фінансовий регулятор, що має величезні повноваження впливу на український бізнес і українську економіку. Банки, фінансові установи, платіжні системи, міжбанківський ринок – все це перебуває під наглядом НБУ. І чи будуть у цьому нагляді зловживання або навіть злочини, чи будуть одні гравці отримувати "дах", а інші – "прес", чи будуть безпідставні перевірки одних та закриття очей на дії інших, або ж буде створюватися поле вільної і чесної конкуренції – залежить винятково від доброчесності конкретних керівників Нацбанку", — зазначив активіст.

В той же час, наголосив Соляник, дії та спосіб життя директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна, не відповідають статусу державного службовця та співробітника НБУ і містять ознаки корупційних злочинів.

"Недоброчесність, яка була виявлена у способі життя Андрія Поддєрьогіна, несумісна зі статусом державного службовця. Вона протирічить етичному кодексу співробітника НБУ і Антикорупційній програмі НБУ. І прямо вказує на те, що за тими ж принципами обходу норм закону Поддєрьогін веде і свою професійну діяльність. Що є неприпустимим і має отримати оцінку від правоохоронних органів. Нацбанк повинен бути очищений від шахраїв і корупціонерів", — повідомив Євген Соляник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що дружина чиновника НБУ Інна Поддєрьогіна володіє трьома квартирами в Києві за адресою Малиновського 4в. Усі три квартири, згідно повідомленням, здаються в оренду. Однак при вступі на посаду в НБУ у декларації Андрія Поддєрьогіна, яка була подана 20 листопада 2020 року, не вказується отримання доходів від здачі майна в оренду. Чиновник вказав наявність таких доходів лише у наступній декларації за 2020 рік. На думку журналістів, дохід, який задекларував Андрій Поддєрьогін, занижений у 2-3 рази у порівнянні із ринковими цінами оренди житла.