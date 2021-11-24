Міністр фінансів Марченко може перейти на роботу до Ахметова, — ЗМІ

Міністр фінансів Сергій Марченко може стати частиною одного із політичних проєктів, котрі фінансує олігарх Рінат Ахметов. При цьому найближчим часом міністр може подати у відставку, щоби зосередитись на політичній кар'єрі — або в межах партійного проєкту, або самостійно, повідомляє dsnews.ua.

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Також, про це пише видання "Дело".

Журналісти нагадують, що раніше Марченко був у конфлікті з оточенням Ахметова через законопроєкт 5600, яким передбачалося зокрема підвищення податків для гірничорудних підприємств олігарха. Однак після того, як силами ексспікера Дмитра Разумкова та голови комітету ВР з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева документ був "вихолощений", а інтереси Ахметова враховані — відносини між олігархом та міністром фінансів почали налагоджуватися.

Подальші кроки міністра, на думку авторів, лише підтверджують його "дрейф" у бік Ахметова. "Після ухвалення Радою директорів МВФ рішення про завершення перегляду програми stand-by, а також виділення траншу в $700 млн із продовженням програми до середини 2022 року — місія міністра фінансів із "балансування" бюджету на найближчі тижні може вважатися формально виконаною. Тому зараз мають активізуватися переговори про перехід Марченка до політичної команди олігарха", — сказано в матеріалі.

Допомагає просувати Марченка на каналах Ахметова екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Вони з Марченком, як відомо, працювали разом іще з часів Януковича у координаційному центрі реформ, потім разом перейшли до уряду Порошенка, разом працювали в аналітичному центрі імені Бендукідзе, який згодом прокуратура звинувачувала у причетності до розкрадання коштів держави на 18 млрд грн. Марченко був заступником міністра фінансів, коли відомство очолював Данилюк, а потім перейшов разом із останнім до команди Зеленського. Посаду міністра фінансів він також обійняв із подачі Данилюка, у відповідь Марченко просував ексшефа в керівники Бюро економічної безпеки.

З початку осені, за даними видання, з Марченком почали вести обережні переговори про перехід у політичну команду Ріната Ахметова. "У стані Ахметова на "голову" Марченко претендує насамперед майбутня політсила ексспікера Дмитра Разумкова, який є флагманом критики чинної влади після своєї відставки і має намір працювати на електоральному полі Зеленського та "слуг народу", зокрема, на півдні і сході країни. Крім того, у разі реанімації проєкту "Українська стратегія Гройсмана", експрем'єр також не проти поборотися за "тлумачного хлопця" Марченка, тим більше, що вони разом уже ходили на вибори у 2019 році (нинішній міністр фінансів тоді балотувався за №7 списку)", — йдеться у статті.

Автор вказує, що не проти взяти в роботу Марченка і сам Олександр Данилюк, який розраховує якщо не влитися в одну з команд, які спонсоруються Ахметовим, то як мінімум самостійно поборотися хоча би за підвищення впізнаваності разом зі своїми колегами по Центру стійкості та розвитку держави — колишнім генпрокурором Русланом Рябошапкою та ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Сам Марченко, за даними співрозмовників у його оточенні, поки що роздумує над тим, куди йому рухатися. Для цього він нібито навіть проводить політичні консультації зі своєю попередницею на посаді міністра, а нині послом України в США Оксаною Маркаровою, яка разом із Данилюком забезпечує контакти міністра в навколовашингтонському середовищі. Одна з версій — що публічно до Ахметова він не приєднається, а будуватиме псевдосольну кар'єру, при цьому розглядається і варіант, коли Марченко перейде на посаду до наглядової ради або одного з холдингів Ахметова, або в одну з держкорпорацій за квотою олігарха, і лише після цього братиме участь у політичних перегонах за одну з команд", — додає автор.