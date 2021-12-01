Арсен Аваков: Переговори з Путіним мають відбуватися лише при свідках

Ймовірні переговори України з Росією мають відбуватися лише за наявності міжнародних партнерів України, зокрема, у Нормандському форматі. Про це екс-глава МВС Арсен Аваков заявив у ході 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві, повідомляє Укрінформ.

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"Мені подобається формат перемовин з Росією поруч із нашими друзями. Переговори з агресором обов'язково мають відбуватися при свідках. І порядок денний таких переговорів має бути продиктований Україною. Тоді я це розумію", – сказав він.

Арсен Аваков зазначив, що президент РФ Володимир Путін має власне уявлення про Україну, і немає сенсу проводити особисті переговори.

"Прийде час – говоритимемо з Росією, іншою Росією. А зараз говоритимемо з путінським режимом разом, наприклад, у Нормандському форматі, по порядку денному, який диктуватиме українське суспільство. Незалежність України, повага до її територіальної цілісності, кордонів, прав. Все. Нам більше нічого не потрібно від Росії", – підсумував він.