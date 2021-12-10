НАЗК перевірило декларацію Шуляк і не знайшло порушень - ЗМІ

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації депутатки Верховної Ради та голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк і не знайшло у її діях правопорушень.

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Про це журналістам повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передають Українськi Новини.

"Декларацію Шуляк перевірили та ознак правопорушень не знайшли", — повідомив він.

Новіков не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк.

Як повідомляли Українськi Новини, очільниця партії "Слуга народу" та заступниця голови фракції Олена Шуляк подарувала 4,8 млн гривень невказаній особі.

15 листопада депутат Ради Шуляк очолила партію "Слуга народу".

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко запропонував кандидатуру депутата від фракції "Слуга народу" Олени Шуляк на посаду голови однойменної партії.

8 листопада стало відомо, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко має намір скласти повноваження голови партії "Слуга народу".

Нещодавно Шуляк повідомила, що деякі депутати "Слуги народу" можуть не голосувати з усією фракцією без наслідків для себе.