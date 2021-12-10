Суд визнав недостовірною інформацію Гордона та Бутусова про громадянство РФ у Пальчевського

Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про російське громадянство екс-кандидата на посаду мера Києва Андрія Пальчевського, яку раніше поширили журналіст Дмитро Гордон та головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Про це з посиланням на рішення суду повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Фотокопія відповідного рішення суду від 12 грудня, яким позов Пальчевського до Бутусова та Гордона щодо захисту честі, гідності й ділової репутації задоволено повним обсягом, є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". Рішенням суду Бутусов і Гордон зобов'язані розмістити на своїх медіа-ресурсах — інтернет-порталі "Цензор.НЕТ" та YouTube-каналі відповідно — спростування інформації про російське громадянство Пальчевського. Також ухвалено рішення стягнути з них на користь Пальчевського 1 816 грн", — написало видання.

Нагадаємо, відповідні матеріали Юрій Бутусов та Дмитро Гордон опублікували відповідно 22 та 23 жовтня 2020 року, напередодні місцевих виборів, в яких Андрій Пальчевський брав участь як кандидат на посаду міського голови і як лідер партії "Перемога Андрія Пальчевського".