Через зупинку шахти імені Сургая в Україні може посилитися енергокриза: Шахтарі виступили проти дій міністра Галущенко

Трудовий колектив та профспілкові організації державного підприємства "Шахта ім. М.С. Сургая" оприлюднили листа до міністра енергетики Германа Галущенко. У ньому шахтарі вимагають від чиновника не здійснювати кадрових змін на шахті без погодження з її працівниками. За інформацією колективу шахти, таке рішення зараз обговорюється в Міненерго.

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Шахтарі нагадали міністру Галущенко, що підприємство, яке знаходиться неподалік від лінії розмежування, попри відсутність держпідтримки змогло нещодавно ввести в роботу новий очисний вибій.

"Не зважаючи на вкрай складну ситуацію у вугільній галузі, діючий керівник ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" Сокун Олександр Сергійович доклав усіх зусиль щоб утримати стабільність та життєдіяльність підприємства, зберегти робочі місця 2220 працівників, в опалювально-зимовий період забезпечити країну значними обсягами вугілля. У час відсутності бюджетного фінансування на технічне переоснащення, за власні кошти підприємства змонтував і ввів у грудні 2021 року новий очисний вибій", — відзначили в листі працівники шахти.

Якщо ж рішення про зміну керівника ДП буде ухвалено міністром Галущенко одноосібно, шахтарі готові вдатися до радикальних дій.

"У разі призначення нового керівника без погодження з профспілками залишаємо за собою право до вжиття радикальних дій по захисту трудового колективу від одіозного та безвідповідального керівника, який в змозі довести підприємство до критичного стану та повної зупинки виробничого процесу", — додали у листі до міністра енергетики вугледарські шахтарі.

Працівників шахти імені Сургоя також підтримав голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зімін. У своєму листі до Галущенко він нагадав, що міністр на зустрічі з профспілками обіцяв при призначенні Міненерго керівників державних вугільних підприємств враховувати думку представників профспілкових організацій.

Водночас політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці в Фейсбук припустив, хто може стояти за ініціативою по зміні керівника цього держпідприємства.

"У заяві на ім’я Галущенка працівники не називають прізвища людини, яку міністр енергетики хоче призначити новим керівником шахти. У свою чергу я можу озвучити ім’я інших людей, які за моїми даними можуть бути причетними до спроби зміни нинішнього керівника шахти імені Сургая. Це "вугільні та енергетичні бізнесмени" Віталій Кропачов і Максим Єфімов. Ті, які контролюють дві донбаські шахти сім’ї Віктора Януковича – Новогродівську та шахту Росія, а також виробника електроенергії Донбасенерго", — написав у своєму дописі Цибулько.

Експерт також додав, що лише в березні цього року Міненерго та Донецька облдержадміністрація повідомили про введення на шахті в експлуатацію нової лави.

"Обсяг її запасів за попередніми оцінками складає 1650 тис тон вугілля. Цей запуск вдалося здійснити за рахунок власних коштів підприємства на суму близько 150 млн грн та наполегливості його керівництва. Таким чином, шахтарі отримали стабільну роботу майже на 3 роки", — додав Володимир Цибулько.

На думку політексперта, керівництво держави має відреагувати на ситуацію з шахтою імені Сургая, аби ситуація з енергетичною кризою не погіршувалася ще більше.

"Вважаю, що міністр енергетики Галущенко має усвідомити наслідки від своїх дій, а його прямий керівник — прем’єр-міністр, і не прямий – президент, оцінити усі ризики та зупини подібні прояви безвідповідальності топ-чиновника", — резюмував політичний експерт Цибулько.