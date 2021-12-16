ЗМІ зібрали ініціативи Данила Гетманцева, які не мали успіху

Більшість реформаторських ініціатив голови комітету ВР з питань фінансової та податкової політики Данила Гетманцева закінчилися провалом і не призвели до заявлених результатів. Про це йдеться у статті "Чому більшість ініціатив Данила Гетманцева не мали успіху" видання "Коментарі".

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Журналісти наводять як провали податкову амністію, кадрові рішення, ліцензування гральної діяльності, ситуацію в боротьбі з "тінню" на ринках підакцизних товарів.

Зокрема, як визнав сам Гетманцев, податкова амністія не зацікавила "цільову аудиторію" (тобто людей з очікуваними відрахуваннями $40-50 тисяч). Депутат звинувачує в блокуванні амністії банкірів, які не готові сприяти потенційним декларантам та уряду. Проте, на думку авторів, причиною відсутності інтересу є невизначеність дій влади та спроби залякувати тих, хто подасть декларацію, арештами активів.

Також, нагадує видання, громадські організації ФОПів не можуть вибачити Гетманцеву максимальну фіскалізацію своєї діяльності. Утім, і сам Гетманцев, за повідомленнями ЗМІ, нібито має прямий стосунок до організації альтернативних мітингів і вербування частини громадських організацій, які виступають за "м'яку" версію фіскалізації.

Провальною, за оцінкою "Коментарів", є кадрова політика комітету Гетманцева. До начальників фіскального та митного відомств безліч претензій, пише видання. Починаючи від повного провалу боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів, закінчуючи фіаско із запровадженням санкцій РНБО проти контрабандистів, які за фактом не принесли додаткових доходів до бюджету, незважаючи на весь пафос, з яким ухвалювалися. "Ми довіряли, ми брали людей, яким довіряли, ми помилялися. Була ціла низка кадрових помилок", — розводить руками Гетманцев. Але при цьому не уточнює, чому він досі не зазнав політичної відповідальності за ці помилки.

Серед інших проєктів, які оцінені як провальні, — ліцензування гральної діяльності після її легалізації в Україні. За даними Опендатабот, станом на листопад 2021 року державний бюджет отримав 1,34 мільярди гривень від продажу ліцензій казино — це лише 18% від запланованого доходу 7,4 млрд грн. Тепер голова податкового комітету змушений виправдовуватися, що законопроєкт про оподаткування було підготовлено із запізненням, а система була виписана "криво", через що зараз доводиться ухвалювати окремий документ, пише видання.

Нові ініціативи Гетманцева відчують не лише багаті, а й середній клас. Це непрямі методи оцінки фінансового становища, тобто контроль витрат. "Замість того, щоб створювати умови для виведення зарплат та інших доходів із тіні (зниження податків, стимулювання приватного підприємництва, інструменти інвестування — крім депозитів і нерухомості), Гетманцев іде найгіршим шляхом тиску на пересічного громадянина. Цій ініціативі вже готовий "підіграти" міністр фінансів Сергій Марченко, який днями оголосив, що готовий дозволити податковій попратися в доходах українців до 1995 року після завершення податкової амністії", — додають журналісти.

Ще одна ініціатива — це впровадження накопичувальної пенсійної системи в небезпечному варіанті, коли відрахування ЄСВ і накопичення громадян інвестуватимуться в облігації внутрішньої позики. "До чого це може призвести, показує приклад Казахстану, де фонди національного надбання, інвестовані всередині країни, були розкрадені", — резюмує видання.