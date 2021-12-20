Партія Порошенка вийшла на перше місце в рейтингу, — опитування SOCIS

Якби вибори до Верховної Ради пройшли наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,3% від усіх опитаних.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування SOCIS.

Партія "Слуга народу" опустилася на друге місце, її готові підтримати 12,1% усіх опитаних.

Інші партії, за даними SOCIS, мають такі результати: "Батьківщина" 8,3% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Інші партії мають нижчі показники.

Як відомо, лідерство партії "Європейська солідарність" у двох опитуваннях у листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології.

За даними опитування, проведеного 3-11 грудня, за ЄС готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію "Слуга народу" готові віддати голоси 12,8% від усіх.

Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка протягом року зросла на 1,8%.

Опитування проводилося 11-16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Усього було опитано 2 тис. респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.