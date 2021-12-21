Чорну PR-кампанію про "Зеленського-наркомана" в 2019 році проводили власники видання "Букви" – колишній співробітник

Колишній SMM-ник видання "Букви", блогер Владислав Волков повідомив, що інформаційну кампанію про нібито "Зеленського-наркомана" в 2019 році, напередодні президентських виборів, проводили саме власники видання "Букви". Про це він написав у Facebook.

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Волков нагадав, що між першим та другим туром виборів інтернет заполонили меседжі на кшталт "Слуга Урода" та "Зеленський – наркоман". Відповідні листівки з'являлись на вулицях Києва.

"Для замовника все виглядало мабуть дорого, але по факту було досить скромно: листівки с "Зе_наркоманом" друкував брат Петра (Терентьєва – власника "Букв"), а сам він надавав вказівку розвішувати їх по місту SMM-никам. Але аби сильно не запарюватися, просто просив зробити кілька десятків фото, ніби вони висять по всьому місту, та відправляв замовникам, розказуючи про багатотисячні тиражі", – написав Волков.

Крім того, Волков оприлюднив докази того, що "Букви" були причетні до інформаційних кампаній проти Михайла Бродського, Олександра Онищенка, Олександра Дубинського та інших публічних осіб, а також інформацію про замовників цих матеріалів, серед яких бізнесмени Павло Фукс, Олександр Грановський та Ігор Кононенко.

Зазначимо, що РНБО влітку 2021 року запровадила санкції проти Павла Фукса за незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Також відомо, що "Букви" пов'язані з колишнім народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Олександром Грановським, хоча в самому виданні це заперечують.