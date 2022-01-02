Конфлікт між РФ та Україною прихований у кістках князя Ярослава Мудрого, – WSJ

Останки мали підтвердити загальноєвропейську, а не російську спадщину України. Але вони зникли. Кістки князя шукали навіть працівники Міністерства внутрішньої безпеки США.

Спадщина великого київського князя Ярослава Мудрого стала історичною основою війни між Україною та Росією. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

РФ та Україна претендують на політичну спадщину Київської Русі, яку заснував князь, йдеться у статті.

"За заслуги перед державою Україна нагороджує орденом князя Ярослава Мудрого. Російський фрегат, що носить його ім'я, патрулює Балтійське море. Ярослав зображений на банкнотах цих країн. Для президента Росії Володимира Путіна Київська Русь є доказом того, що Росія та Україна – "єдине історичне і духовний простір", і що Україна не має підстав для існування як суверенної держави", – зазначили автори матеріалу.

The Wall Street Journal згадала, що президент України Володимир Зеленський згадував ім'я Ярослава Мудрого у своїй промові на святкуванні Дня незалежності країни.

[ + – ] Склеп із останками Ярослава Мудрого відкривали у 1939 році

Далі описується, як українська влада шукала останки Ярослава, щоб довести право України на незалежність. Після смерті Ярослава в 1054 його останки поклали в різьблений біло-мармуровий саркофаг в Софійському соборі.

Автор статті поговорив із генеральним директором Софійського собору Нелею Куковальською. Вона розповіла, як у 2009 році разом із колегами планувала відкрити гробницю Ярослава Мудрого та вивчити останки. Фахівці хотіли порівняти ДНК кісток князя з ДНК його нащадків у Франції, Німеччині та Угорщині.

"Такий аналіз має підтримати претензії України на загальноєвропейську, а не російську спадщину, та викликати на всьому континенті підтримку незалежності країни", – повідомили журналісти.

Коли відкривали саркофаг із останками Ярослава Мудрого?

Влада СРСР відкрила склеп з останками Ярослава Мудрого в 1939 році. Два скелети чоловіка та жінки доставили до Ленінграда, там вчені провели вуглецевий аналіз кісток. Пізніше останки повернули до Києва та помістили до Софійського собору. Їх хотіли виставити на загальний огляд, але проект не реалізували.

[ + – ] Останки Ярослава Мудрого могли доставити до Нью-Йорка

У 2009 році 10 вересня лебідка підняла двотонну кам'яну кришку труни.

У статті йдеться про те, що восени 2010 року Куковальська поїхала до Нью-Йорка і відвідала храм Святої Трійці біля Вільямсбурзького мосту. Саме до цієї церкви могли доставити останки князя після окупації Києва нацистами під час Другої світової війни.

[ + – ] Куковальська шукала останки Ярослава у США

"Духовенство у церкві Святої Трійці завмерло, коли їх запитали про останки Ярослава", – прокоментувала Куковальська.

У 2016 році Офіс президента України під керівництвом п'ятого глави держави Петра Порошенка звернувся до Міністерства юстиції США із проханням допомогти у сприянні пошуків останків князя Ярослава Мудрого.

Восени 2017 року троє співробітників Міністерства внутрішньої безпеки обшукали інший Бруклінський собор, Російську православну церкву Святої Трійці на сході Нью-Йорка. Вони нічого не знайшли та відмовилися відкривати справу. Слідчі промовили про обшуки у храмі Святої Трійці біля Вільямсбурзького мосту. У ФБР та Держдепартаменті також відмовилися від коментарів, пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року українські археологи знайшли невідоме місто часів Київської Русі у селищі Городниця Житомирської області.

Фокус уже писав, що РФ намагалася викупити останки великого київського князя Ярослава Мудрого за $2 млн. Торги проводили у 2016-2017 роках в американському Брукліні.