Офіс президента готує відставку Монастирського, — ЗМІ

Партія влади готує відставку міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який за півроку на посаді послабив управлінську вертикаль, розбалансував систему та сприяв зростанню корупції, що несе величезні ризики на тлі загрози нового витка агресії. Йдеться про це у статті "Колапс МВС. Чи насправді Монастирський може втратити крісло?", опублікованій виданням Golos.ua, передає gazeta.ua.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"На українську спільноту чекає на сюрприз: Монастирський готується звільнити крісло голови МВС. За інформацією із внутрішніх джерел, Арахамія за завданням Зеленського вже почав кулуарно шукати голоси за відставку Монастирського. Це рішення було ухвалено ще до Нового року. У фракції "Слуг" підтверджують: під кінець року серед сопартійців справді ходила така інформація. Основна причина – незадоволення результатами роботи голови МВС. Усього за півроку величезна імперія, яка раніше була найефективнішим і стабільно працюючим відомством країни, розвалюється на частини", — йдеться в публікації.

Автор вказує, що міністр прорахувався, набравши слабку та непрофесійну команду,

"Професіоналізму критично не вистачало. Зокрема це викликало проблему в комунікації з іншими керівниками відомств системи. З відомства вже за каноном "вичистили" величезну кількість "старого складу", фактично позбавивши його носіїв професіоналізму та досвіду на рівні керівництва. При цьому посилення тиску, несприятливих умов праці та наростаючої проблеми із заробітними платами не витримала величезна кількість офіцерів – наприкінці 2021-го обласні керівники вже почали піднімати тривогу: "працювати нікому". За кілька місяців відомство втратило величезну кількість офіцерів", — зазначає він.

У публікації також згадується про провалене розслідування замаху на першого помічника Президента Шефіра і скандал із заступником міністра Гогіашвілі.

"Монастирський слабкий – "Слуги" усі такі. Я серед них не бачив інтелектуалів. Раніше у системі МВС усі керівники були професійними, включаючи начальників обласних управлінь. А що сьогодні? Кого набрали? За нинішнього розгулу злочинності це нормальний кадровий підхід? Змінюйте Монастирського, але так це нічого не дасть. Фахівці потрібні. Суспільство у депресії, в агресії, війна, ціни людей доїдають. З усіх місць вигнали, хто хоч трохи міг. Вони навіть не можуть розкрити замах на вбивство першого помічника Шефіра. Що вони взагалі можуть? – заявляє політик Геннадій Москаль.

За даними автора, відставка Д.Монастирського справа вже практично вирішена, більше того, вже підібрано заміну.

"Зеленський прийняв рішення готувати відставку глави МВС, оскільки потрібна більш компетентна кандидатура, здатна підтримувати роботу відомства. Хоча внутрішні джерела продовжують твердити – шукають зручного. Компетентність у ВП не в честі. А кандидатура на заміну Монастирському, як виявилося, вже є – Вемір Давітян. Людина Давида Арахамії та Кирила Тимошенко", — наголошується у статті.