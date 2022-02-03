ЗМІ про критику ДБР: Чим активніше працює бюро, тим більше стає "ображених"

Міністерство внутрішніх справ могло приховати від слідства відеозаписи з місця ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна і тепер перекладає відповідальність на Державне бюро розслідувань. Про це йдеться в статті Фактів.

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Як пише видання, за останні місяці ДБР активізувало роботу з розслідування злочинів, скоєних топчиновниками, і через це отримало багато впливових ворогів. "Чим активніше працює ДБР, тим більше стає "ображених" і тим більше критики звучить на його адресу. Це природний для українського політикуму процес. Проколовшись із бодікамом, у МВС просто вирішили відхреститися від справи та перекласти всю відповідальність на ДБР — бюро критикують, нехай критикують і за Трухіна", — йдеться в матеріалі.

На думку автора матеріалу, справу Трухіна могли гальмувати не через помилки ДБР як слідчого органу, а через "політичний дах" нардепа.

За 2021 рік бюро повідомило 3900 підозр, зокрема чиновникам категорії "А" та нардепам. Затримано 456 людей. Серед них прокурори, СБУшники, поліцейські, прикордонники, митники, працівники податкової, міграційної служби, ДСНС та інші. Запобігло отриманню неправомірної вигоди на суму понад 27 млн грн, відшкодувало державі 35,3 млн грн збитків. Загалом минулого року ДБР вело 3,5 тис. проваджень щодо 3,9 тис. осіб. Із початку 2022 року розпочато вже понад 13 тис. кримінальних проваджень. До суду направлено 3565 обвинувальних актів.

Серед найрезонансніших проваджень — справи проти ексглави Конституційного суду Олександра Тупицького та нардепа Віктора Медведчука, розслідування корупції в "Укртрансгазі" та "Нафтогазі" й ін.

"Об'єм досить великий, результатів багато... Вважаю, що бюро демонструє позитивну динаміку в питаннях захисту інтересів громадян України та держави загалом. Є вагомі заслуги, і ми намагаємося щодня удосконалювати нашу роботу", — говорив голова ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Нагадаємо, 1 лютого "Українська правда" оприлюднила відео про ДТП за участю нардепа Трухіна. Відео було знято нагрудною камерою поліцейського, який перший прибув на місце аварії. Судячи з відео, Трухін намагався залишити місце події через ліс, пропонував поліцейським хабар, заявляючи, що в нього в багажнику лежить 150 тисяч, а також погрожував зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському. У ДБР заявили, що слідство не мало у своєму розпорядженні зазначене відео попри те, що МВС було зобов'язане долучити його до матеріалів справи.