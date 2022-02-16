"Колишній голова ГУР Міноборони Бурба відлетів з України на тлі зовнішніх загроз" – політолог

Колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба опинився серед людей, які залишили Україну на фоні загрози російського збройного вторгнення, написав на своїй сторінці у Facebook керівник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

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"Поки журналісти рахували, скільки олігархів та "опозиціонерів" втекло з країни на тлі зовнішньої загрози, за кадром залишилися інші знакові персонажі, які тихо випарувалися з країни. Не на чартерах чи приватних джетах, тому не потрапили на радари ЗМІ, але рухалися тією ж траєкторією, подалі від можливих ризиків та загроз", — зазначає він.

За інформацією Бикова, Василь Бурба залишив Україну ще тиждень тому.

"Бурба… любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи ми готові до нього. Сам Василь Васильович "підготувався" добре. Походивши ефірами і роздавши пачки інтерв'ю, він 10 лютого вилетів за кордон. І досі перебуває там. Це все, що потрібно знати про бравого розвідника — безстрашного правдоруба Бурбу, і його справжні пріоритети", — заявив політолог.

Нагадаємо, за даними Української правди, лише минулої неділі з Києва вилетіло 20 чартерних рейсів та приватних літаків, які вивозять із країни депутатів ОПЗЖ та олігархів.