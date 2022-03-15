15 років за співпрацю з РФ: Зеленський підписав закон про колаборантів
Також передбачаються заборона на зайняття держпосад на 15 років та інші стягнення, зокрема ліквідація юридичних осіб.
Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом, який передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з владою РФ. Максимальне покарання до 15 років. Відповідний законопроєкт було затверджено Верховною Радою 3 березня.
В ефірі телемарафону заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко заявив, що закон про колабораціонізм уже підписано президентом і в найближчому майбутньому його опублікують.
Новий закон запроваджує в Україні поняття колабораціонізму та покликаний притягти до відповідальності осіб, які співпрацювали з Російською Федерацією. Запроваджується кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або збройними формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах. Найвища міра покарання за цим законом – 15 років ув'язнення.
Також передбачено заборону на зайняття державних посад або посад у місцевих органах влади на 15 років та інші стягнення, наприклад, ліквідація юридичних осіб.
Нагадаємо, що Зеленський оголосив про старт податкової реформи в Україні. Перевірки для бізнесу скасовано. Єдиним критерієм роботи підприємств є забезпечення їх функціонування в межах українського законодавства.
Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала 5 підозрюваних у держзраді, які передавали дані про переміщення ЗСУ. За даними поліції, також був заарештований "злодій у законі" зі списку санкцій РНБО. Чоловік мав намір потрапити з України до Молдови.