Столар покинув ОПЗЖ та сконцентрувався на організації гуманітарної допомоги, - ЗМІ

Народний депутат Вадим Столар вийшов зі складу депутатської фракції "Опозиційна платформа – За життя" та сконцентрувався на організації гуманітарної допомоги. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Видання наводить коментар самого Вадима Столара стосовно ситуації.

"Так, це – правда. Я вийшов зі складу фракції ОПЗЖ, написав заяву про вихід ще 24 лютого. Зробив це без політичних заяв, адже сьогодні потрібно не робити заяви, а справами допомагати країні та людям. Я сконцентрований саме на цьому", — підкреслив політик.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли (https://www.radiosvoboda.org/a/news-stolar-ukraina-viyna/31740556.html), що наразі Столар організовує міжнародну допомогу Україні із країн Європейського Союзу та всього світу.

"Новина про початок війни застала мене за кордоном. Зараз я у Варшаві, де займаюся запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу. Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України", — зазначав парламентар у коментарі "Радіо Свобода" тиждень тому.

Крім цього, Фонд Вадима Столара забезпечує (https://novyny.live/ru/society/volontery-prizyvaiut-priobshchatsia-k-pomoshchi-liudiam-po-vsei-strane-42594.html) їжею та ліками українців у гарячих точках по всій країні, а також допомагає евакуювати жінок та дітей з небезпечних регіонів до Західної України.