У Київській обласній раді з"явилася нова депутатська група "Відновлення України"

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Нова депутатська група "Відновлення України" набирає обертів у місцевих радах. Так, відповідне утворення з’явилося у Харківській міській і обласній радах, а тепер — і в Київській обласній раді, повідомляє "Новини.LIVE".

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Як повідомили у Київській облраді, в ній створена нова депутатська група "Відновлення України" у складі Валерії Барановської, Тараса Ващішина, Андрія Фещенко, Ірини Швець та Олега Цаплієнко. Її головою став Тарас Ващішін.

"Ми створили у облраді чітко проукраїнську патріотичну групу "Відновлення України" у складі п'яти депутатів, яку довірили очолити мені. Ми активно займаємося волонтерством, в тому числі возимо до гарячих точок гуманітарну допомогу. Сьогодні кожен має допомагати ЗСУ та людям, які опинилися в біді! Тож робимо все, що можемо", — прокоментував створення нової групи Тарас Ващішин.

Нагадаємо, раніше стало відомо про створення у Харківській облраді депутатської групи "Відновлення України", до якої увійшли 12 депутатів: Гладоскок Сергій, Бакманян Армен, Прядко Максим, Северінов Артур, Літвінов Ростислав, Естеровська Світлана, Коробко Тетяна, Абрамов Віталій, Малиш Андрій, Ніколаєнко Антон, Діденко Олександр та Стронов Андрій. Головою депутатської групи обрано Гладоскока Сергія.

Крім того, депутатську групу "Відновлення України" було створено і у Харківській міськраді. Такі дії схвалив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, депутати, які увійшли до нової групи, підтримують з ним зв'язок і намагаються допомогти місту, постачаючи продукти харчування, медикаменти, організовуючи евакуацію людей, захищаючи інтереси мешканців міста, де і як це можливо.