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В Україні патріоти започаткували новий рух "підрозділи Байдена" (Відео)

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Фото: Слово и Дело

У мережі з’явилася відеопародія на відомі "загони Путіна". У них російські пенсіонери несуть нісенітниці про Росію та "світові" заговори.

Український же варіант – цілком патріотичний продукт. Публікуємо перший відеоролик активістів. Про це повідомляє ASPI.

В Україні у відповідь започаткувався рух "підрозділ Байдена". У першому відео активісти повідомили: "Ми беремо на себе зобов’язання боротися з цим негідником Путіним та його прибічниками. Ми разом з мешканцями київської Троєщини зібрали 2 тисячі підписів та доправили петицію. Після чого Фінляндія та Швеція по скороченій програмі вступають в НАТО. Це – сюрприз! Путін, фашист, отримай гранату! Фінська горілка, Nokia! Фінляндія та Швеція – в НАТО! Ми любимо Фінляндію"!