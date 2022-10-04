У Білорусі розкручують тему світового ядерного конфлікту: як про це бреше пропаганда Лукашенка

Аналітики з’ясували, як пишуть про ядерну загрози підконтрольні владі ЗМІ у Білорусі

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В повідомленнях пропагандистських засобів масової інформації в Білорусі частіше почали говорити про ядерну загрозу для світу. Причому вся відповідальність за це покладається на США, які буцімто втягують у конфлікт Росію.

Саме такі заяви лунали в ефірах пропагандистських медіа Білорусі минулого тижня. Про це повідомляють аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Повний текст з результатами моніторингу можна прочитати на сайті організації.

За словами експертів, минулого тижня основний вектор активності білоруської пропаганди змістився із внутрішньобілоруської тематики і сконцентрувався на так званих зовнішніх загрозах.

"Головна тема, яка розкручувалася білоруською темою полягала у тому, що "США разом із НАТО розпалюють світовий ядерний конфлікт і хочуть втягнути до нього білу та пухнасту Росію", — йдеться у звіті.

Так, підконтрольні Лукашенку ЗМІ неодноразово цитували російських представників щодо "ядерного питання", в тому числі посла РФ в США Анатолія Антонова. Той, до прикладу, заявив: "Дії Вашингтона підштовхують ситуацію до зіткнення найбільших ядерних держав, західні країни, мабуть, перевіряють Росію на міцність".

Подібні тези озвучували й місцеві експерти, як-от політолог Вадим Гігін в ефірі "Альфа.Радіо": " США готові піти на великий ядерний конфлікт, навіть якщо самі від нього постраждають. Мета США – завдати ударів по Європі, щоб не допустити могутності Німеччини".

Тези ж інших країн білоруська пропаганда цитує вибірково. Наприклад, повідомлялося, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк не виключає невеликої можливості ядерного конфлікту, а глава польського МЗС Рау — участі сил НАТО у бойових діях в Україні, якщо там застосують ядерну зброю.

Також у Білорусі продовжують казати з підконтрольних ЗМІ, що "цієї зими Європа замерзне без російських енергоносіїв, та й взагалі так їм і треба!"

"Цим, перш за все, пропаганда намагається показати, що у Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією. З іншого боку, що до енергетичної кризи Європу підштовхнули США, яким вкрай вигідне ослаблення європейської економіки", — пояснили аналітики ЦСКІБ.