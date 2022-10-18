Навмисно розлучають з батьками: Держдеп відреагував на депортацію росіянами українських дітей

Американський посадовець підкреслив, що неповнолітніх вивозять у віддалені закутки Росії

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Сполучені Штати уважно слідкують за масовою депортацією українських дітей до Росії, яке Москва активно проводить із самого початку війни.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив на брифінгу, що російська влада навмисно розлучає українських дітей з їхніми батьками, викрадає інших із дитячих будинків та віддає на усиновлення до Росії.

Патель згадав розслідування журналістів AP, у якому пояснюється, як російські чиновники без згоди депортували українських дітей, брехали їм, що вони не потрібні батькам чи родичам, використовували їх для пропаганди, віддавали у російські сім’ї та нав’язували громадянство.

"Наше європейське бюро, колеги з усього департаменту, включно з нашим посольством у Києві, були особливо зворушені інформацією AP про триваючі та навмисні спроби Росії викрасти дітей з України та передати їх до російської федерації для усиновлення. російські операції з фільтрації людей — це те, що нас надзвичайно турбує і на чому ми зосереджені", — заявив Патель.

У Держдепартаменті підкреслили, що часто дітей вивозить до ізольованих регіонів на Далекому Сході.

Патель зацитував липневу заяву держсекретаря, у якій йдеться про те, що російська влада навмисно розлучає українських дітей з їхніми батьками та викрадає інших із дитячих будинків перед тим, як віддати їх на усиновлення в Росії.