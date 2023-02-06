Для комітету це велика втрата - Гетманцев про рішення нардепа Абрамовича скласти мандат

Таку думку висловив Голова податкового комітету Ради, коментуючи рішення нардепа Абрамовича скласти депутатські повноваження. Про це повідомляє "Політарена".

Зокрема, за словами Данила Гетманцева, переважна більшість реформ, які Комітет провів з 2019 року, не відбулася б без Абрамовича.

"Разом ми ліквідували корупційні площадки Яценко, разом приймали антиофшорний закон, разом дбали про доходи бюджету та справедливість, рівність оподаткування для всіх українців", — Гетманцев про співпрацю з Абрамовичем.

При цьому, за словами Гетманцева, до роботи політики завжди підходили з суто проукраїнських позицій та безвідносно до політичних кольорів.

Коментуючи рішення Абрамовича скласти мандат, Голова Комітету висловив розуміння яким нелегким для політика було дане рішення та заявив, що для їхнього комітету це також велика втрата.