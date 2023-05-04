Виступить у Гаазі: Зеленський прилетів із Фінляндії до Нідерландів, – ЗМІ

Український лідер прибув до Нідерландів до Дня пам'яті про жертви Другої світової війни, проте на думку експерта зі Східної Європи Боба Діна, ця дата може бути збігом.

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У Нідерландах приземлився урядовий літак, на борту якого, ймовірно, перебуває президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив нідерландський портал NOS 3 травня.

Повідомляється, що рейс прибув із Фінляндії, яку напередодні відвідав український лідер. Як зазначають автори публікації, це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів у ролі глави держави.

Очікується, що президент України виступить у Гаазі 4 травня, виголосивши промову під назвою "Немає миру без справедливості".

У джерелі також йдеться про те, що 4 травня в Амстердамі традиційно пройде День пам'яті про жертви Другої світової війни, проте немає інформації про виступ Зеленського на відповідному заході.

На думку експерта зі Східної Європи Боба Діна, дата прибуття українського президента до Нідерландів обумовлена логістикою і є простим збігом, проте символіка 4 травня буде присутня у його промові.

Дін також вважає, що Зеленський має намір зробити запит на озброєння та винищувачі, а також лобіювати членство України в НАТО.

Зазначимо, що офіційного підтвердження візиту Володимира Зеленського до Нідерландів з української сторони поки що не надходило.

Нагадаємо, що 3 травня Володимир Зеленський несподівано прибув з офіційним візитом до Гельсінкі, щоб обговорити з фінською владою питання безпеки на тлі агресії з боку Російської Федерації.

Під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що західні партнери передадуть Україні літаки після успішного контрнаступу ЗСУ.

Ми також писали про те, що на 13 травня у Володимира Зеленського запланований візит до Німеччини на запрошення федерального президента. За даними медіа, берлінська поліція готує масштабну операцію зі шлагбаумами, перевіркою документів, снайперами та собаками.