"З поверненням, Зеленський": президент України прибув до Великобританії (фото)

Гелікоптер українського президента приземлився прямо на присадибній ділянці заміської резиденції британського прем'єра. За даними ЗМІ, Ріші Сунак порівнює Зеленського з Вінстоном Черчиллем.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Про це у понеділок, 15 травня, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака у Twitter.

В офіційному обліковому записі британського прем'єра було опубліковано фото, на якому Сунак обійняв Зеленського. Посаду підписали словами: "З поверненням, Зеленський".

Як повідомляє британський канал новин Sky News, Зеленський зустрівся з Сунаком у Чекерсі — заміському будинку прем'єр-міністра в Бакінгемширі. Команда президента України приземлилася вертольотом на присадибній ділянці старовинного особняка.

Фото: Скриншот

ЗМІ зазначають, що Сунак, схоже, порівнює Зеленського із Черчиллем. Так, Ріші Сунак сказав Володимиру Зеленському, що в кімнаті, в якій вони стоять у Чекерс, було вимовлено багато "знаменитих промов" Вінстона Черчилля під час Другої світової війни.

"Таким чином хоробрість і стійкість Зеленського та України надихають усіх нас", — сказав Сунак.

Зеленський, своєю чергою, подякував Великій Британії за підтримку та надану військову допомогу. Також президент заявив, що лідери двох країн обговорять питання термінової підтримки України та безпеки Європи.

Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. ЗМІ писали, що під час візиту до Німеччини Зеленський втратив свій телефон. Керівник української держави вже був готовий до перельоту, але останньої миті згадав, що залишив телефон у транспортному засобі заряджатися.

Після Німеччини Зеленський прибув до Парижа, де провів переговори з президентом Еммануелем Макроном. У ході переговорів глави держав говорили про допомогу, яку Париж надає Києву, про передачу бойової авіації, а також вступ до НАТО.