Російські військові повертаються на позиції на затоплених берегах Дніпра

За словами місцевих жителів, російські військові в період затоплення населених пунктів поблизу Каховської ГЕС йшли в ліси. Нині вони займають сухі будинки у селах.

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Через тиждень після підриву Каховської ГЕС 6 червня та затоплення населених пунктів, у деяких з них вода спала, і російські військові повертаються на свої позиції. Вони заселяються у непошкоджені будинки, розставляють блокпости. Про це повідомили Фокусу місцеві жителі.

Вода в Корсунці, як і інших населених пунктах, що розташовані поряд з Каховською ГЕС, спадає. Водночас у село повертаються і росіяни. Вони намагаються контролювати плавні вздовж берегової лінії — там, де стояли раніше. А ще прагнуть зайняти лінію оборони, яку вони покинули, де в них потонули позиції та склади зброї. Вони заселяються у сухі будинки у селі", — пояснює місцева мешканка Світлана.

Сергій з Олешек зазначає: "Військові РФ не пішли далеко з підтоплених населених пунктів — основні сили та техніку відтягли до лісу, де сухо, а пости розкидали або на човнах, або там, де вода зійшла".

За його словами, на кожному блокпості як мінімум по дві особи з автоматами, які перевіряють документи.

"У місті вони не стріляли в цивільних, а за межами Олешек так — по всіх, хто намагався евакуюватися у бік Херсона. Обстрілювали і волонтерів, які долаючи течію, намагалися дістатися до лівого берега з правого", — додає Сергій.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Росіяни евакуювали за 1 тисячу доларів", — як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС ".

Нагадаємо, що Сили оборони півдня України 7 червня говорили про відступ ЗС РФ від Дніпра на відстань від 5 до 15 км після підриву Каховської ГЕС.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з затопленого Херсона.