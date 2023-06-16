"Усі зможуть домовитися": у НАТО можуть спростити інтеграцію для України

Союзники, як зазначають у Бундесвері, подолають перешкоди, які можуть виникнути на шляху України до вступу до Альянсу, та дозволять Києву відмовитись від формальної процедури подання заявки на інтеграцію до блоку.

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Представники Північноатлантичного Альянсу дедалі більше схиляються до спрощення процесу вступу України до НАТО. Німеччина висловила намір підтримати цю ініціативу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає The Guardian.

За словами Пісторіуса, союзники НАТО можуть бути готовими подолати деякі перешкоди, які можуть виникнути на шляху України до вступу до Альянсу. Це вказує на готовність союзників надати підтримку Україні та допомогти їй подолати будь-які труднощі, які виникають у процесі приєднання до НАТО.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитись про це", – сказав він журналістам у Брюсселі.

Міністр оборони Німеччини заявив про готовність дозволити Києву відмовитись від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, доки вона перебуває у стані активної війни.

Нагадаємо, що 15 червня стало відомо, що Президент США Джо Байден та його команда розмовляють з головами інших країн-членів НАТО, щоб ті погодилися прийняти Україну до альянсу.

Також 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу. Євродепутати очікують, що процес приєднання України до НАТО розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше.