"Роблю все, щоб підтримати його": Дуда зізнався у міцній дружбі з Зеленським (відео)

На думку польського лідера, президент України продемонстрував характер та важливі риси у скрутний час для українського народу.

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Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що у нього з українським лідером Володимиром Зеленським дружні відносини. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо ZET.

Зі слів політика, з українським політиком постійно підтримується зв'язок. Він наголосив, що міцність та важливість цих взаємин неможливо переоцінити.

"Можу сказати, що в політичному плані він мій друг", – розповів Дуда.

Польський керівник наголосив, що існує міцна дружба в політиці з почуттям взаємної поваги, перш за все його поваги до українського лідера. Дуда звернув увагу на те, що Зеленський продемонстрував характер та важливі риси у скрутний час для українського народу.

"Я роблю все, щоб підтримати його", – додав він.

Дуда про перспективи України з НАТО

Дуда вважає, що Україна повинна якомога швидше вступити до НАТО. З його слів, у нього все ж є сподівання на те, що майбутній саміт Альянсу, який відбудеться у Литві, дасть позитивний ефект. Політик вірить, що захід принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне наша держава. Польський лідер звернувся до країн-членів НАТО із закликом якнайшвидше включити нашу країну до оборонної структури, що дозволить покращити ситуацію з безпекою на континенті.

Нагадаємо, Анджей Дуда заявляв наприкінці травня, що не варто недооцінювати застарілу техніку РФ в Україні, оскільки вона все ще загрожує. Розконсервована техніка окупантів, як зазначив польський президент, попри свій вік, залишається смертоносною, і до цього слід ставитися серйозно. З його слів, Російська Федерація залишається ядерною державою, яка має величезні склади озброєння, і програє вона після того, як війська будуть відкинуті за міжнародно визнані кордони України 1991 року.