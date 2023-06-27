Запросив Зеленський: прем'єр Ізраїлю Нетаньяху може приїхати в Україну, — ЗМІ

Глава МЗС країни Коен заявив, що керівник уряду "розглядає позитивно" пропозицію президента України, пишуть журналісти. Точна дата можливого візиту поки невідома.

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Володимир Зеленський кілька днів тому запросив главу уряду Ізраїлю приїхати в Україну і той, найімовірніше, прийме цю пропозицію. Про це 26 червня написало медіа Walla з посиланням на свої два анонімні джерела в уряді.

За їхньою інформацією, 26 червня міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у закритій частині засідання комісії у закордонних справах і безпеці Коен повідомив, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Нетаньяху із запрошенням відвідати Київ.

"Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху приїхати з візитом до Києва і він розглядає це позитивно", — сказав Коен.

За словами глави профільного міністерства, точна дата візиту поки невідома.

"Але є велика ймовірність, що це (візит в Україну, — ред.) станеться", — сказав глава МІЛ Ізраїлю.

Однак у канцелярії прем'єр-міністра журналістам медіа заявили, що рішення про те, чи варто главі уряду здійснювати таку поїздку, поки остаточно не ухвалено.

Медіа також пише про те, що візит Нетаньяху до Києва стане важливим сигналом підтримки України з боку Ізраїлю і допоможе знизити рівень критики Зеленського і його людей за те, що Ізраїль не надає військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 22 червня Нетаньяху розповів, чому Ізраїль не передає Україні зброю. За словами прем'єр-міністра, західні ПТРК, які були передані Україні, вже нібито перебувають біля кордонів Ізраїлю. І тому політик боїться, що зброю буде використано проти його країни.

ЗМІ також писали про те, що 16 червня головний рабин України відповів Путіну на його образу Зеленського. Моше Асман сказав, що разом з усім світом пишатися президентом України, який докладає всіх зусиль для захисту українського народу в умовах російської агресії.