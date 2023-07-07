"Ми не на одній хвилі": у Латинській Америці не хочуть говорити з ЄС про Україну, — ЗМІ

Латиноамериканські політики "видалили все про Україну" з тексту, запропонованого європейськими дипломатами напередодні спільного саміту.

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Країни Латинської Америки не хочуть включати Україну до порядку денного на прийдешньому спільному саміті з Європейським союзом. Про це пише видання EurActiv 6 липня.

Повідомляється, що 17-18 липня в Брюсселі відбудеться засідання представників країн ЄС і ще 33 держав Спільноти латиноамериканських і карибських держав (CELAC).

Напередодні саміту країни Латинської Америки надіслали 21-сторінкову зустрічну пропозицію до проєкту декларації, отриманого раніше від Євросоюзу. Один із дипломатів ЄС зазначив, що з документа "видалили все про Україну".

"Текст щодо України був дуже збалансованим. Немає нічого особливого в тому, що ми їм відправили", — сказав ще один європейський дипломат.

За даними журналістів, ідеться про кілька абзаців про підтримку України з посиланнями на резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Очікується, у п'ятницю посли ЄС мають вирішити, наскільки вони готові піти на компроміс у формулюваннях.

"Контрпропозиція країн CELAC, направлена до Брюсселя, показує, що "ми не на одній хвилі", або що ЄС потрібно більше працювати, щоб донести свої ідеї", — зазначив дипломат ЄС.

Нагадаємо, що 21 травня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що не зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Хіросімі, оскільки український лідер нібито не з'явився на двосторонню зустріч.

Раніше, 10 травня, ми також повідомляли, що президент Бразилії на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про своє бажання допомогти Україні та Росії знайти "золоту середину".