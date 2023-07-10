"Брудне замовлення": суд відсторонив мера Рівного Третяка від посади на рік у справі про корупцію

Міський голова матиме 10 днів на те, щоб оскаржити вирок, однак наразі перебуває в Німеччині на переговорах із партнерами. Політик вважає, що судовий процес пов'язаний з адміністративним тиском і місцевими політичними амбіціями.

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Мера міста Рівне Олександра Третяка визнали винним у скоєнні корупційного адміністративного правопорушення і відсторонили його від посади на найближчий рік. Про це пише видання "Суспільне" 10 липня.

Суддя Петро Денисюк виніс вирок, згідно з яким мер Рівного є винним у корупційному правопорушенні. У його покарання входить штраф розміром 6800 гривень і відсторонення від посади на один рік. У найближчі 10 днів він може оскаржити вирок.

Цьому передувало рішення Національного агентства з питань запобігання корупції. На Олександра Третяка склали три протоколи, в яких проглядався конфлікт інтересів, а саме: повернення собі премій, голосування за призначення керуючими справами виконкому та призначення посадовій особі премій і добавок. Ці справи закрили за строком давності та через відсутність складу порушення.

Третя справа стосувалася нарахування премій і доплат керуючої справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Вона за час виборчої кампанії внесла близько 45 тисяч гривень у кандидатський фонд мера Рівного і НАЗК побачили в цьому конфлікт інтересів.

Сам Олександр Третяк це всіляко заперечував. У своєму Telegram-каналі перед рішенням суду він написав, що приписана йому справа нібито є "знущанням над законом і суперечить здоровому глузду".

"На жаль, незважаючи на безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення ухвалене і має бути виконане… Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском.

Примітно, що 7 липня мер Рівного вирушив у Німеччину, щоб налагодити відносини і співпрацю з партнерами. У зв'язку з тим, що він не приходив раніше до суду, було ухвалено рішення виносити вирок без його присутності.

"Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — ідеться в повідомленні.

Після вироку Олександр Третяк заявив, що не визнає своєї провини і діяв відповідно до чинного законодавства, а от суддю Петра Денисюка він звинуватив у порушенні закону через проведення судового процесу без обвинуваченого.

"Чомусь він вважає, що на нього не поширюються вимоги Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту", — підсумував Олександр Третяк.

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії "Слуга народу". Три фізособи вносили частинами гроші на рахунок політсили, не маючи для цього доходів. Тепер за порушення закону їм загрожує до 403 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на 2 роки.