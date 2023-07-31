"Тріумф людожерів": у Зеленського відреагували на заклик Італії політичним шляхом завершити війну

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, єдиним правильним рішенням західних країн буде розблокування постачання сучасних винищувачів та систем ППО.

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про "політичне розв'язання" війни в Україні та тупикову ситуацію на фронті. Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому 30 липня. В Офісі президента України відреагували на заяву.

Так, Крозетто стверджує, що складнощі на фронті ускладнюють довгострокове завершення війни, і можливо, потрібне політичне рішення, яке дасть змогу закінчити конфлікт.

"І, на жаль, ніхто не знає, коли це закінчиться. Ситуація сьогодні зайшла в глухий кут, який змушує нас думати довго, якщо не сказати дуже довго. І я, звичайно, не говорю про це із задоволенням. Український контрнаступ, як дехто з нас і припускав, зіткнувся з низкою труднощів. Російські траншеї ускладнюють атаку. Тому, можливо, закінчення конфлікту залежатиме від політичного вибору. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократичних держав", — заявив Крозетто.

Реакція Офісу президента

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, зазначив, що міністр оборони Італії має рацію у своїй оцінці та необхідності ухвалення "політичного рішення" і пояснив, у чому таке рішення має полягати.

Подоляк наголосив на важливості надання військової допомоги Збройним силам України, включно з розблокуванням постачань західних винищувачів F-16, далекобійних ракет і сучасних систем протиракетної та протиповітряної оборони.

"Усі ці рішення відомі, але головне — їхня своєчасність. Щодо решти треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом систем глобального безпекового порядку і тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, 28 липня після серії заяв, які були зроблені представниками Кремля про нібито провал значущих переговорів, Михайло Подоляк нагадав про вимоги України.

Також 28 липня в інтерв'ю західній пресі Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю територію держави.