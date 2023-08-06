"Щоб досягти перемоги": Зеленський оголосив про "очищення держави" (відео)

Глава держави зазначив, що перемогу можна здобути тільки всім разом і після того, як в Україні розберуться з усіма випадками зловживання під час війни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в країні боротимуться з усіма зловживаннями, які заважають Україні здобути перемогу у війні. Про це глава держави заявив під час свого вечірнього звернення в неділю, 6 серпня.

"Ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна тільки сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги", — сказав президент.

Також Володимир Зеленський розповів про плани на наступний тиждень. За його словами, влада вже готується, щоб наступний тиждень ще більше посилив позиції України на міжнародній арені.

"Буде нова комунікація з партнерами — заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня — вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і Саміт перших леді та джентльменів, наша участь у Генасамблеї ООН, і Формула миру", — сказав глава держави.

Президент у своєму виступі торкнувся й іншого питання, що стосується війни. Він нагадав, що бойові дії тривають і розслаблятися рано.

"Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" і що перемогти у війні має хтось інший, то потрібно повертатися в реальність. Тільки всім народом ми це пройдемо", — сказав він.

Нагадаємо, 6 серпня Володимир Зеленський розписався на одній із ракет SCALP, які прибули в Україну. Також він написав на далекобійній ракеті слоган "Слава Україні".

Продовжуючи тему російсько-української війни, зазначимо, що 6 серпня Саудівська Аравія представила новий мирний план щодо України. Він передбачає зокрема обмін полоненими та припинення вогню на всіх фронтах.